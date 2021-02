Nova KBM v družbi najboljših

Oglasno sporočilo

Nova KBM ponuja svojim strankam najširšo mrežo bančnih točk v državi, kjer lahko opravljajo bančne storitve. Na voljo so jim poslovalnice, široka mreža več kot 400 bankomatov in več kot 450 pošt. Z združitvijo z nekdanjo Abanko so ustvarili večjo, močnejšo banko, ki je stabilna in konkurenčna, še bolj dostopna strankam prek mreže bančnih točk, razširjene po vsej Sloveniji, in ki strankam zagotavlja vrhunske storitve in produkte. V Novi KBM na prvo mesto postavljajo zaupanje med banko in stranko, njihovi bančni strokovnjaki pa imajo ogromno znanja in izkušenj, s katerimi strankam pomagajo pri sprejemanju ustreznih odločitev. V Novi KBM so ponosni, da so njihove poslovalnice urejene v skladu s smernicami sodobnega bančništva, saj se umaknjeni od bančnega okenca počutijo bolje tako zaposleni, ki se posvetijo strankinim izzivom, kot stranka, ki z njimi deli svoja pričakovanja in želje.

Zadovoljstvo strank je v središču prizadevanj in razvoja Nove KBM. Strankam prisluhnejo in se odzivajo na njihove potrebe, zato tudi produkte in storitve razvijajo in nadgrajujejo na način, da obisk poslovalnice strankam ni več nujno potreben. Digitalni kanali za opravljanje bančnih storitev postajajo za stranke vse privlačnejši in število njihovih uporabnikov raste. V Novi KBM so ponosni, da njihove stranke uporabljajo dokazano najboljšo spletno in mobilno banko Bank@Net in mBank@Net. Širok nabor avtomatiziranih storitev omogoča tudi vrhunski kontaktni center. Tako lahko najbolj priljubljene bančne produkte, kot sta paket Komplet in kredit Naprej, stranke sklenejo zgolj z enim telefonskim klicem oz. le z nekaj kliki. V Novi KBM za letošnje leto napovedujejo nadgradnje obstoječih digitalnih poti za opravljanje bančnih storitev, za katere so prepričani, da bodo zadovoljstvo njihovih strank še dodatno utrdile.

Nova KBM tudi strateška partnerstva gradi s ciljem povečanja zadovoljstva svojih strank. Povezujejo vrhunske finančne storitve in ugodnosti, s katerimi si med strankami prizadevajo spodbujati tudi zdrav način življenja. Stranke Nove KBM lahko s plačevanjem s plačilnimi karticami Visa Nove KBM pri določenih podjetjih koristijo številne ugodnosti in popuste , z izborom trgovcev pa med strankami spodbujajo tudi kakovostno preživljanje prostega časa.

Ker v vsaki potrebi svojih strank vidijo tudi priložnost za nadaljnji razvoj banke, je njihova blagovna znamka cenjena, med strankami prepoznana in predvsem zaupanja vredna.

Naročnik oglasne vsebine je Nova KBM.