Nov co-working prostor v Ljubljani – Generator

Kaj ponuja Generator, Emil Frey razvoj poslovnih idej svojim uporabnikom?

Najem delovnega prostora,

parkirno mesto,

možnost poslovnega svetovanja na različnih področjih, kot so marketing, odnosi z javnostmi, CRM, poprodajne aktivnosti in sodelovanje z dobavitelji, kadri in izobraževanje, poslovanje B2B …

dostop do skupnih prostorov, kuhinje, sejne sobe in izoliranih govorilnic,

možnost sodelovanja pri mesečnih izzivih Skupine Emil Frey.

Cena mesečnega najema, ki vključuje vse zgoraj navedeno, znaša 120 evrov brez vključenega DDV. Če imate odlične ideje in potrebujete prostor, kjer bodo te dobile krila, so najmodernejše pisarne ravno prave za vaš začetek. Za več informacij so vam na voljo na elektronskem naslovu generator@emilfrey.si, kjer vam bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja. Ko boste oddali povpraševanje, ne pozabite na kratko predstaviti svoje ideje oziroma projekta, ki ga želite razvijati v Generatorju.

Foto: Emil Frey Group

Več informacij o Generatorju najdete tudi tukaj.

Skupina Emil Frey je eno večjih podjetij v Sloveniji z velikim številom strokovnjakov na različnih področjih ter razvejano mrežo poslovnih partnerjev in dobaviteljev. Družbena odgovornost je ena temeljnih vrednot Skupine, ki usmerja delovanje in spodbuja poslovne odločitve s širšo družbeno koristjo. Skupina želi spodbujati inovativnost in podjetništvo, zato so pripravljeni podpreti ambiciozne posameznike, ki bi jih morda kasneje lahko vključili tudi v svoje poslovno okolje.

Foto: Emil Frey Group

Foto: Emil Frey Group

