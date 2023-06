NLB več organizacijam v Sloveniji donirala pol milijona evrov

NLB Skupina je danes desetim dobrodelnim organizacijam, ki jih je v Sloveniji izbrala s pomočjo glasovanja zaposlenih, predala donacijo v skupni vrednosti 500 tisoč evrov. Pri izboru organizacij so si želeli pokriti različna področja, med drugim skrb za otroke, skrb za socialno ranljive družine in skrb za starejše, so sporočili iz NLB.

NLB Skupina se je sicer odločila za donacijo v skupni višini 1,35 milijona evrov v domači regiji jugovzhodne Evrope. Zaposleni v NLB Skupini so predlagali skoraj 100 organizacij in z glasovanji na koncu izbrali več kot 30 prejemnikov, med katerimi so različna društva, humanitarne organizacije in skupine, ki jim bodo namenili sredstva.

V Sloveniji donacijo v višini 50 tisoč evrov prejmejo Pediatrična klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Zdravilišče Rdeči križ Slovenije Debeli Rtič, Fond za zaposlene (v primeru bolezni ali nesreče), Slovensko društvo Hospic, Dobrodelno društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki, Hiša zavetja Palčica, Društvo Rdeči noski, Zveza prijateljev mladine Slovenije, zveza Spominčica − Slovensko združenje za pomoč pri demenci in pa Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna.

"NLB je s tem ponovno dokazala, da je veliko več kot zgolj regijska sistemska finančna institucija, saj s svojimi poslovnimi rezultati in trajnostnim poslovanjem predstavlja svetilnik, ki kaže smer tudi ostalim akterjem v regiji," je na podelitvi donacij povedal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Pomen donacije so izpostavila tudi številna društva, ki so donacijo prejela. V Slovenskem združenju za pomoč pri demenci − Spominčica so ob donaciji zapisali, da jim bo ta omogočila okrepitev podpore osebam z demenco in njihovim svojcem. Donacijo vidijo kot izjemno priznanje in pohvalo večletnemu delu in prizadevanju organizacije, so še zapisali.

"Izražamo veliko hvaležnost NLB in njenim zaposlenim, da ostajate tradicionalen donator in največji podpornik pediatrične klinike in s tem resnično izkazujete svojo zavezo družbeno odgovornega podjetja z občutkom tudi za najranljivejše skupine. Še posebej zato, ker je to odločitev vaših zaposlenih sodelavcev," so se NLB za donacijo zahvalili na pediatrični kliniki.