NLB podpisala dogovor o financiranju prenove ikoničnega Sava Centra v Beogradu

NLB, d.d. in NLB Komercijalna banka sta z družbo Delta Kongresni Center podpisali dogovor o projektnem financiranju Sava Centra v vrednosti 55 milijonov evrov. Skupna investicija v celovito prenovo kongresnega, poslovnega in trgovinskega kompleksa s površino več kot sto tisoč kvadratnih metrov sicer presega sto milijonov evrov.

"S tem projektom smo ponovno dokazali, da smo sistemska banka, ki je pripravljena in sposobna podpreti najkompleksnejše projekte v svoji regiji. Zahvaljujemo se kolegom v NLB Komercijalni banki in partnerjem v Delta Kongresnem Centru, da lahko podpremo prenovo legendarnega beograjskega kompleksa in s tem omogočimo revitalizacijo kompleksa ter nove poslovne priložnosti, predvsem za kongresno industrijo," je ob tem povedal Andrej Lasič, član uprave NLB, pristojen za korporativno in investicijsko bančništvo.

Od otvoritve leta 1977 je Sava Center obiskalo več kot 1,6 milijona obiskovalcev na več kot sedem tisoč kongresih in konferencah, med katerimi so bila tudi zasedanja Generalne skupščine Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada, Generalne skupščine UNESCO in Skupščine EBRD.