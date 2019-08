NLB in KBC proučujeta skupno prodajo NLB Vite

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

NLB in KBC Insurance, zavarovalniški del belgijske bančne skupine KBC, proučujeta skupno prodajo življenjske zavarovalnice NLB Vita, so danes sporočili iz NLB in KBC ter tako potrdili neuradne medijske informacije. Prodaja NLB Vite je sicer dodatna zaveza Evropski komisiji zaradi zamude pri privatizaciji NLB.

"Glede na to, da je ta dodatna zaveza kljub uspešnemu zaključku prve faze privatizacije banke lani novembra ostala v veljavi, obe lastnici, tj. NLB in KBC, preučujeta možnosti za skupno odprodajo svojih deležev v življenjski zavarovalnici NLB Vita, saj slovenski trg za KBC ni strateški," sta finančni ustanovi zapisali v skupnem sporočilu za javnost.

Dodali sta, da možnosti za skupni proces prodaje življenjske zavarovalnice proučujeta "z največjo mero skrbnosti", zaključek procesa pa je odvisen od zanimanja potencialnih investitorjev in je običajno vezan tudi na nekatere odložne pogoje.

S prodajo do 20 oziroma 30 milijonov evrov

Foto: STA Zaradi ohranjanja integritete in zaupnosti procesa se bosta KBC in NLB vzdržali nadaljnjega komentiranja ali razkrivanja podrobnosti o poteku procesa ali udeleženih straneh. Po ponedeljkovem poročanju Financ naj bi sicer prodajalca pričakovala od 20 do 30 milijonov evrov kupnine.

NLB in KBC verjameta, da je NLB Vita zanimiva naložba, saj je do zdaj s svojimi rezultati poslovanja dokazala uspešnost bančno-zavarovalniškega modela na slovenskem trgu. Življenjska zavarovalnica je imela sicer lani rekordnih 8,3 milijona evrov čistega dobička. Zavarovalnica je lani obračunala za 76,9 milijona evrov bruto premij, kar v primerjavi z letom prej predstavlja devetodstotno rast.

V NLB so napovedali, da bodo tudi v prihodnje sodelovali z NLB Vito s trženjem njenih produktov. "Ne glede na lastništvo NLB Vite bo prodajna mreža za produkte NLB Vite ostala NLB," so navedli.

NLB Vita druga največja življenjska zavarovalnica na slovenskem trgu

NLB in KBC sta zagotovili še, da si ves čas prizadevata za visoko raven kakovosti storitev za stranke, standard storitev za stranke na vsaj enaki ravni pa bosta ohranili tudi po morebitnem zaključku postopka odprodaje.

NLB Vita je druga največja življenjska zavarovalnica na slovenskem trgu, konec leta 2018 je imela 14,8-odstotni tržni delež. Ustanovili sta jo NLB in KBC, nekdaj druga največja lastnica največje slovenske banke, v njej pa sta imeli po 50-odstotni delež.

Prodaja NLB Vite je posledica tega, da državi do konca lanskega leta prek prve javne ponudbe delnic ni uspelo prodati vseh 75 odstotkov minus eno delnico NLB, ampak le 65 odstotkov.

V NLB so si želeli, da jim tega ne bi bilo treba storiti, današnje sporočilo za javnost pa je potrditev, da se banki in vladi v pogovorih z Evropsko komisijo iz te zaveze ni uspelo izvleči.

Po današnjih informacijah Radia Slovenija je imela NLB sicer možnost ohraniti življenjsko zavarovalnico v svoji skupini, vendar pa bi za to morala privoliti v še nekaj let prepovedi prevzemov. Očitno so se tako v največji slovenski banki, kjer se že ozirajo po prevzemnih tarčah, odločili, da je prodaja boljša poslovna poteza.