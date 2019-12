Nas zaradi sankcij ZDA proti Rusiji čaka dražji plin?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rusija namerava projekt izgradnje plinovoda Severni tok 2 zaključiti kljub ameriškim sankcijam, so danes sporočili iz Kremlja. Potezo ZDA so označili za kršenje mednarodnega prava. Ameriški kongres je namreč v torek potrdil kazni za podjetja, ki sodelujejo pri projektu, zakonodajo pa mora tako podpisati le še ameriški predsednik Donald Trump.

"Moskva ne mara tovrstnih akcij, pa tudi evropske prestolnice ne. To ni všeč Berlinu in tudi Parizu ne," se je na potezo ZDA odzval tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Po pisanju ruske tiskovne agencije Tass je dejal, da gre za šolski primer nepoštene konkurence in širjenja umetne ameriške prevlade na evropsko tržišče, ki bo imel za posledico dražje in manj konkurenčne proizvode. Evropske potrošnike tako čaka podražitev plina, je posvaril.

Trump bo sankcije najverjetneje potrdil

Ameriški kongres je v 738 milijard dolarjev vreden proračunski predlog za Pentagon namreč vključil tudi uvedbo sankcij proti ruskima plinovodoma do Nemčije in Turčije. Sankcije so šle z lahkoto tako skozi senat kot predstavniški dom kongresa. Zdaj romajo k predsedniku Donaldu Trumpu, ki jih bo po splošnem pričakovanju podpisal.

V ZDA menijo, da je Severni tok 2, prek katerega bo plin pritekel do Nemčije, orodje prisile oziroma politični vzvod, ki bo oslabil vezi ZDA z Nemčijo in Evropo. Problematizirajo tudi plinovod Turški tok, ki naj bi dobavljal plin prek Črnega morja v Turčijo in od tam v vzhodno Evropo.

Skladno s tem vzpostavljajo sankcije proti plovilom, ki so vpletena v polaganje cevi za oba projekta, pa tudi proti vsem osebam, ki upravljajo ta plovila.

Severni tok 2 je sicer ključni del izvozne strategije ruskega državnega energetskega velikana Gazprom.

Plinovod bo odprt prihodnje leto

Trasa tega plinovoda bo potekala pod Baltskim morjem. Rusijo in Nemčijo bo neposredno povezal prek voda Rusije, Finske, Švedske, Danske in Nemčije, s čimer se bo izognil Ukrajini, s katero ima največja država na svetu številna nesoglasja in spore.

Plin - letno naj bi se ga v Nemčijo iz Rusije po dveh ceveh steklo 55 milijard kubičnih metrov - naj bi po plinovodu po prvotnih načrtih stekel do konca tega leta, a se bo časovnica zagotovo zamaknila v leto 2020. Projekt je vreden 9,5 milijarde evrov.