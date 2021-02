Naj želja in načrtov ne zaustavi pomanjkanje denarja

Oglasno sporočilo

Novo leto, novi načrti. Ali pa uresničevanje načrtov, za katere lani ni bilo časa. Zelo verjeten je tudi scenarij, da ste v času, ki ste ga pretekle mesece preživeli pretežno doma, ugotovili, kaj vse je potrebno popraviti, urediti, dokupiti v stanovanju ali okolici hiše. Meseci, ki so pred nami, so kot nalašč za uresničitev želja in načrtov.

Prav mogoče je, da boste za zahtevnejša ali obsežnejša opravila – npr. zamenjava kuhinje, obnova kopalnice, nakup novega pohištva, beljenje prostorov itd. – potrebovali dodatna finančna sredstva. V tem primeru vam lahko na pomoč priskoči ugoden potrošniški kredit. Ta vam lahko pomaga tudi pri kritju nepričakovanih izdatkov, popravilu ali zamenjavi avtomobila, novi pomladni garderobi, nakupu novega računalnika za lažje delo in pouk od doma ali pri kritju nadstandardnih zdravstvenih storitev.

Ugoden potrošniški kredit – za vse

V SKB banki so poskrbeli za nadvse dostopen potrošniški kredit z ugodno obrestno mero, ki so mu do 31. marca 2021 znižali stroške odobritve za kar 50 odstotkov. To pa še ni vse – potrošniški kredit do 7 let lahko dobite brez zavarovanja kredita. Stranke SKB banke lahko ugoden potrošniški kredit naročijo kar prek svoje spletne ali mobilne banke, ostali pa obiščejo najbližjo poslovalnico. Ker v SKB banki zagotavljajo varno poslovanje tudi ob osebnih obiskih v poslovalnici, se je na sestanek potrebno predhodno naročiti s klicem na 01 471 55 55. Odobritev kredita je enostavno in hitro urejena. V SKB banki pri izračunu kreditne sposobnosti in višine kredita upoštevajo skoraj vse prilive posameznikov v zadnjih 12 mesecih (poleg plače in pokojnine tudi druge prilive, kot so povračila za prevoz, malica, regres, božičnica itd.).

Bliskovit kredit za stranke SKB banke

Stranke SKB banke so deležne še dodatnih ugodnosti in predvsem hitrosti, saj jim banka kredit lahko odobri tudi brez potrdil delodajalca. Vlogo za odobritev potrošniškega kredita lahko enostavno oddate v SKB NET spletni ali MOJ@SKB mobilni banki, ob izpolnjevanju vseh pogojev za odobritev pa je "kljukica" narejena en, dva, tri.

Ali veste, koliko kredita lahko dobite?

Koliko kredita vam lahko banka odobri, lahko najhitreje preverite z informativnim izračunom svoje kreditne sposobnosti. V kalkulator vnesite svoje povprečne mesečne prilive in število otrok, že naslednji klik pa vam bo postregel z rezultatom, kakšen je najvišji skupni mesečni znesek kredita, ki ga lahko dobite.

Za kar najhitrejše informacije o višini kredita, obrestni meri in ročnosti, predlagamo obisk spletnega informativnega izračuna, kjer lahko preverite, kako ugodni in dosegljivi so novi potrošniški krediti.

Če vam informativni izračun, ki je, mimogrede, res enostaven, vzame preveč časa, naj vam povemo le to, da pet tisočakov kredita lahko dobite že za mesečni obrok v višini vsega 70,67 evrov. Dostopno? Dostopno.

Želite združiti več kreditov v enega ali pa znižati mesečni obrok obstoječega kredita? V SKB banki vam nudijo tudi možnost refinanciranja kredita. To pomeni, da z novim kreditom po ugodnejših pogojih poplačate starega ali pa več različnih kreditov (najetih pri SKB banki ali drugih bankah) združite v enega z daljšo odplačilno dobo in tako zmanjšate svoje mesečne kreditne obveznosti.

Oglasno sporočilo je pripravila SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana