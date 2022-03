Nagrada Feniks v roke podjetju 3 Projekt

Komisijo je prepričal kompleksen projekt celovite optimizacije – od nabave preko zalog, pakiranja do transformacije proizvodnih linij in selitve na eno lokacijo, ki zahteva odlično pripravo, organizacijo, vodenje in izvedbo projekta. Komisija je pri svoji oceni projekta posebej izpostavila tri kriterije, po katerih je projekt podjetja 3 projekt še posebej izstopal: izvirnost rešitve vključno z uporabo lastne patentirane metode 5 delta, učinkovitost projekta - razmerje med trajanjem in stroški ter vrednost za naročnika.

Podjetje 3 projekt se ukvarja z optimizacijo procesov v proizvodnji in logistiki. S projektom celovite optimizacije logističnih procesov v podjetju Iskraemeco so povečali produktivnost za več kot 25 odstotkov, prihranili so skoraj 40 odstotkov pri porabi prostora za proizvodnjo ter zmanjšali so strošek nekakovosti za več kot 20 odstotkov. Projekt je trajal deset mesecev, sestavljen je bil iz 13 podprojektov ter 32 aktivnosti.

Poleg glavne nagrade Feniks sta bili podeljeni še dve priznanji za posebej kakovostni projekt, ki sta ga prejeli podjetji CREApro in NETS.

Zbrane je na podelitvi v veliki dvorani GZS nagovoril predsednik Zbornice za poslovne in storitvene dejavnosti pri GZS Borut Potočnik. Izpostavil je, da se podjetja in organizacije neprestano soočajo z novimi pogoji in načini dela. Vloga svetovalca je v tem procesu ključna za uspešno prilagajanje na omenjene procese. V prihodnosti lahko pričakujemo dosti bolj dinamično in odprto podjetniško povezovanje strokovnjakov med seboj, tako v tehničnem, komunikacijskem in tudi finančnem smislu. Svetovalce in njihove načine povezovanja s strankami tako v prihodnosti čakajo novi načini dela, prilaganja in učenja.

Nagrado Feniks sta nato podelila Borut Potočnik in Majda Dobravc, predsednica komisije za nagrado Feniks. Za konec je zbrane nagovoril še direktor Zbornice za poslovne in storitvene dejavnosti pri GZS Nenad Šutanovac.

Zbornica nagrado podeljuje svojim članicam in ostalim gospodarskim družbam ali samostojnim podjetnikom s sedežev v Sloveniji, ki se ukvarjajo s svetovalno dejavnostjo. Namen nagrade je odkrivanje najboljših projektov, spodbujanje dobre prakse in kakovosti ter promocija, saj uspešne projekte predstavlja širši strokovni javnosti in potencialnim naročnikom. Nagrada je tako hkrati tudi priložnost za odkrivanje in promoviranje kakovostnih in k rezultatom naročnikov usmerjenih projektov in svetovalcev.