Nafta ni bila tako poceni vse od leta 2016

Cene nafte so v današnjem azijskem elektronskem trgovanju strmoglavile za 30 odstotkov, kar je največji padec v zadnjih skoraj 30 letih. Krivec za to je petkov neuspeli dogovor med državami skupine Opec+ za dodatni rez v črpanje črnega zlata.

Za 159-litrski sod severnomorske nafte brent, ki bo dobavljena maja, je bilo treba zjutraj odšteti 32,83 dolarja, kar je 12,44 dolarja manj kot v petek. Teksaška nafta za dobavo aprila je izgubila prav tako 12,44 dolarja in padla na 28,84 dolarja, piše STA.

Savdska Arabija za znižanje, Rusija proti

V petek je propadel dogovor med državami skupine Opec+, v kateri so poleg članic kartela še druge večje izvoznice črnega zlata, o dodatnem rezu v črpanje za 1,5 milijona 159-litrskih sodov dnevno do konca tega leta. Pridružene članice kartelu naj bi ga znižale za dodatnih 500 tisoč sodov dnevno. Znižanje je zagovarjala Savdska Arabija, največja izvoznica nafte na svetu. Nasprotovala pa mu je Rusija, druga največja izvoznica nafte, ki je zahtevala, naj količine načrpane nafte ostanejo na ravni zdajšnjega znižanja, piše STA.

Če bi bil sklenjen nov dogovor, bi države Opec+ količino načrpane nafte znižale za 3,6 milijona sodov na dan ali za 3,6 odstotka svetovne ponudbe. Prejšnji dogovor o količini načrpane nafte se bo iztekel aprila, nato pa bo o količini načrpane nafte odločala vsaka država zase. Opec+ se namreč ni dogovoril niti o podaljšanju že veljavnega ukrepa, še piše STA.

Savdska Arabija je zato napovedala cenovno vojno, saj je danes ceno nafte za svoje kupce znižala za od šest do osem evrov. Po navedbah nekaterih virov bo aprila povečala črpanje nafte z zdajšnjih 9,7 milijona na 10 milijonov sodov dnevno.

Cenovna vojna bi lahko trajala več mesecev

Cenovna vojna, v kateri bosta tempo narekovali Savdska Arabija in Rusija, bi po ocenah analitikov lahko trajala nekaj mesecev oz. do takrat, ko bodo cene nafte na tako nizki ravni, da bodo države Opec+ znova pripravljene sesti za mizo in sprejeti kompromis. To in zaskrbljenost zaradi posledic koronavirusa za gospodarstvo je cene potisnilo močno navzdol. Posledice bodo namreč nižja gospodarska rast in s tem manjše povpraševanje po črnem zlatu po vsem svetu, še piše STA.