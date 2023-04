Nadzorniki Teša razrešili generalnega direktorja

Branko Debeljak, univerzitetni diplomirani inženir strojništva ter magister poslovodenja in organizacije, je v Tešu na vodilnih delovnih mestih zaposlen več kot 20 let. Od leta 2016 je izvršni direktor tehničnega sektorja, zadolžen za njegovo operativno delo, načrtovanje in usklajevanje proizvodnje električne energije iz Teša ter razvojne in vzdrževalne aktivnosti družbe.

Soglasje k njegovemu imenovanju za generalnega direktorja Termoelektrarne Šoštanj je na današnji seji dal tudi nadzorni svet HSE. Štiriletni mandat bo nastopil v torek, 4. aprila.

Viktor Vračar je vodenje Teša prevzel 8. novembra lani, potem ko je sporazumno zapustil funkcijo generalnega direktorja HSE. Vodenje HSE je takrat prevez Tomaž Štokelj.

Pred temi menjavami je Teš vodil Matjaž Vodušek, ki je s položaja odstopil po tistem, ko so Teš sredi oktobra začasno izklopili iz omrežja. Odstopa ni želel komentirati – dejal je, da je osebne narave.

Teš je bil iz omrežja izklopljen od sredine oktobra do začetka decembra, in sicer da bi v času razmeroma ugodnih cen uvoza elektrike premog, katerega dobava je bila zaradi težav Premogovnika Velenje zmanjšana, prihranili za zimske mesece. Za zimo so namreč pričakovali, da bo uvoz elektrike dražji.