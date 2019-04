Na trgu dela postajajo vse bolj pomembne mehke veščine

Oglasno sporočilo

Po podatkih Svetovnega gospodarskega foruma (World Economic Forum) bo kar petintrideset odstotkov veščin, ki danes med zaposlovalci veljajo za pomembne, v prihodnje izgubilo na vrednosti. Strokovnjaki za upravljanje človeških virov opozarjajo, da bodo morali tako zaposlovalci kot iskalci zaposlitve zaradi hitrega tehnološkega napredka posvojiti koncept vseživljenjskega učenja. Podjetje Coca-Cola HBC Slovenija je v sodelovanju s podjetjem Adecco Slovenija zasnovalo projekt "Coca-Colina priložnost za mlade", ki v okviru brezplačnih delavnic mlade uči življenjskih veščin in poslovnih znanj, ki jim bodo v pomoč pri večji konkurenčnosti na trgu dela.

Pospešen tempo tehnoloških, demografskih in socioekonomskih sprememb ne spreminja samo industrij in poslovnih modelov, ampak skrajša tudi rok uporabnosti veščin, ki jih imajo zaposleni. Ti se morajo namreč po podatkih Svetovnega gospodarskega foruma novih veščin naučiti vsakih pet let in ne več vsakih dvajset do petindvajset let.

"Eden od problemov sodobnega trga dela je razkorak med izobraževalnimi programi oziroma veščinami mladih, ki vstopajo na trg dela, ter potrebami gospodarstva. Razvoj tehnologije je postal tako dinamičen, da je težko vnaprej zasnovati študijske programe, ki bodo predvideli prihodnje spremembe in potrebe. Pomemben izziv formalnih izobraževalnih programov je tudi razvoj mehkih veščin, ki so pri zaposlovalcih vse bolj iskane in pravzaprav skoraj enako pomembne kot trde veščine," poudarja Miro Smrekar, direktor Adecca Slovenija, in dodaja: "V srednji in vzhodni Evropi se bije prava bitka za talente, spreminjajo pa se kompetence, ki so za zaposlovalce v določenem trenutku najbolj dragocene. Zato je ključno, da tako zaposlovalci kot zaposleni posvojijo koncept vseživljenjskega učenja."

Globalna raziskava, ki jo je izvedel LinkedIn med pet tisoč strokovnjaki za upravljanje s človeškimi viri, razkriva, da so mehke veščine danes pomembnejše kot kadarkoli doslej. Kar 80 % vprašanih je bilo mnenja, da so vse bolj pomembne za poslovni uspeh organizacije, medtem ko jih je 89 % navedlo, da je pomanjkanje mehkih veščin razlog za neuspešno izbiro kandidatov.

V naslednjih nekaj letih bosta med bolj iskanimi veščinami kreativnost in čustvena inteligenca

Adeccova zadnja raziskava Inovantage, ki je analizirala trge srednje in vzhodne Evrope, predvideva, da bodo zaposlovalci v prihodnje iskali predvsem naslednje veščine: kreativnost, vodenje in krizni management, odločnost in vzdržljivost, prilagodljivost in reševanje problemov, medkulturno razumevanje, podjetništvo, podatkovno pismenost, prizadevnost in hitro učenje. Po podatkih Svetovnega gospodarskega foruma pa bodo leta 2020 med desetimi najpomembnejšimi veščinami reševanje kompleksnih problemov, kritično razmišljanje, kreativnost, vodenje ljudi, sodelovanje, čustvena inteligenca, presoja in sprejemanje odločitev, osredotočenost na storitev, pogajanje in kognitivna fleksibilnost.

"Podjetje Coca-Cola HBC Adria je zasnovalo iniciativo, s katero naslavljamo enega večjih družbenih problemov, torej zaposlovanje mladih. Program poteka na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in v Sloveniji, kjer se je brezplačnih izobraževalnih delavnic v lanskem letu udeležilo dvesto mladih. Vsebinsko so delavnice, ki bodo v Sloveniji tudi letos potekale v petih slovenskih mestih, zasnovane tako, da skozi praktično učenje pripomorejo k razvoju tistih mehkih veščin in poslovnih znanj, ki so za zaposlovalce trenutno najbolj pomembni," poudarja Boška Trbojević, direktorica Oddelka za komunikacijo in odnose z javnostmi pri podjetju Coca-Cola HBC Adria.

Brezplačne izobraževalne delavnice, namenjene razvoju mehkih veščin in učenju poslovnih znanj

"Coca-Colina priložnost za mlade" je iniciativa, ki jo je razvilo podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija v sodelovanju s podjetjem Adecco Slovenija in že drugo leto zapored nudi podporo mladim pri doseganju njihovih poklicnih ambicij. Osredotoča se predvsem na mlade med 18. in 30. letom starosti. Program je sestavljen iz dvodnevnih brezplačnih izobraževalnih delavnic, na katerih bodo mladi skozi praktične delavnice usvajali mehke veščine in poslovna znanja, ki jim bodo v pomoč pri osebnem razvoju, iskanju zaposlitve in večji konkurenčnosti na trgu dela.

Znanje bodo z mladimi letos delili izkušeni predavatelji: mag. Aleš Vičič, psiholog, ki je že 20 let eden od vodilnih strokovnjakov za psihološko pripravo športnikov in vodi delavnice na temo izboljšanja učinkovitosti za ključne kadre v podjetjih; Nastasija Alt, kadrovska svetovalka v podjetju Adecco Slovenija; Borut Rozman, vodja prodaje v podjetju Coca-Cola HBC Slovenija, in Matija Goljar, vodja Ustvarjalnika, prvega pospeševalnika mladinskega podjetništva v Sloveniji. Na vsaki delavnici se bodo mladim pridružili tudi uspešni slovenski podjetniki, ki bodo predstavili svojo podjetniško zgodbo.

Delavnice bodo potekale v Ljubljani (17. in 18. april), Mariboru (15. in 16. maj), Novem mestu (22. in 23. maj), Murski Soboti (29. in 30. maj) in Kopru (5. in 6. junij).

Več informacij o projektu je dostopnih na spletni strani.

