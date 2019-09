Na portoroškem letališču avgusta z rekordnim prometom

Pretekli konec tedna je imelo portoroško letališče spet zelo visok letalski promet. Od petka do nedelje je bilo opravljenih kar 486 letalskih operacij, v slabih treh dneh pa je pristalo 175 letal. Prednjačili so predvsem avstrijski gostje, ki so v Portorož prileteli z zasebnimi letali. Prav tako so v avgustu izvedli rekordnih 2.955 letalskih operacij.