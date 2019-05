Mladi slovenski oče iznašel rešitev za veliko težavo marsikaterega starša

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je Igračko. Zabojček meri 50 x 26 x 23 centimetrov in ga je mogoče uporabiti tudi kot mizico ali pručko, stolčka pa 27 x 30 x 27 in sta dovolj trpežna, da lahko na njih sedijo tudi odrasli.

To je Igračko. Zabojček meri 50 x 26 x 23 centimetrov in ga je mogoče uporabiti tudi kot mizico ali pručko, stolčka pa 27 x 30 x 27 in sta dovolj trpežna, da lahko na njih sedijo tudi odrasli. Foto: Igračko / Gašper Mlakar

30-letni Gašper Mlakar, oče dveh otrok in bodoči inženir strojništva, je razvil inovativno večnamensko rešitev za shranjevanje igrač, ki lahko prevzame vlogo sedišča in pohištva ter tako v marsikaterem domu reši prostorsko stisko, obenem pa lahko tudi aktivno sodeluje pri otrokovi igri. Sredstva za izdelek, ki je dobil ime Igračko, Mlakar zbira na slovenski spletni platformi za množično financiranje Adrifund. Njegov cilj je odpreti lastno podjetje in ustvariti še več tako otrokom kot staršem prijaznih igral.

Igračko je v osnovi zabojnik za shranjevanje igrač iz masivnega smrekovega lesa, ki ga je mogoče razstaviti na tri dele. Osrednji je zabojnik, v katerega lahko otrok po koncu igre pospravi svoje igrače, prevzame pa lahko tudi vlogo pručke ali manjše mize.

Pokrov zabojnika se medtem razdeli na dva stolčka, ki sta dovolj trpežna, da lahko nanju sede tudi odrasla oseba in ne le otrok. Uporabnost stolčka sicer ni omejena zgolj na sedenje, temveč ga lahko otrok vključi tudi v igro, kako, pa je odvisno zgolj od njegove domišljije, izkušnje iz lastnega doma opisuje 30-letni izumitelj Gašper Mlakar.

Gašper Mlakar z Igračkom in triletnim sinom Oskarjem, po katerem je ime dobil Mlakarjev prvi izdelek, Oskarjev peskovnik. Foto: Igračko / Gašper Mlakar

Mladi oče je v Igračku združil zgodbe svoje babice in nevšečnost, s katero se spopada marsikateri starš

"Babica mi je pogosto pripovedovala, da v mladosti z vrstniki skoraj niso imeli svojih igrač, večino so si jih morali naredili sami," je enega od glavnih razlogov, ki je botroval nastanku Igračka, opisal Mlakar.

Še pomembnejši dejavnik je bila prostorska stiska. "Ko pridem v sobo svojega triletnega sinčka, se po tleh valja toliko igrač, da skoraj nimam kam stopiti," je tegobo marsikaterega starša malčkov povzel Mlakar.

Čeprav se zaveda, da za pospravljanje vseh otrokovih igrač pogosto ni dovolj samo en zabojnik, Mlakar poudarja, da njegova rešitev ni namenjena zgolj spravilu igrač, temveč tudi reševanju prostorske stiske.

V nekaterih gospodinjstvih namreč preprosto nimajo dovolj prostora za otroške igrače in še za dodatne stolčke in mizice. To je težava, ki jo Igračko po njegovem mnenju lahko reši.

Rad bi odprl svoje podjetje in razvil še več podobnih igral

Mlakar trenutno zbira kapital za začetek proizvodnje Igračka. Odprl je tudi kampanjo na slovenski platformi za množično financiranje Adrifund.

Njegov cilj je do 29. junija 2019 zbrati vsaj 4.200 evrov, denar pa bi porabil za nakup opreme in materiala, ki ga potrebuje za proizvodnjo Igračka, financiranje odprtja lastnega podjetja in tudi morebitno plačilo zunanjim izvajalcem, če sam ne bi zmogel izpolniti vseh naročil.

Zabojček Igračko je mogoče dobiti tudi z blazinami, ki še bolj utrdijo njegov status polnopravnega kosa pohištva. Foto: Igračko / Gašper Mlakar

Kot je Mlakar razkril za Siol.net, si najbolj želi prodora na slovenski trg s svojo blagovno znamko. Ne bo se ustavil pri Igračku, v prihodnosti namerava razviti še več podobnih večnamenskih lesenih iger, ki bodo, podobno kot Igračko, imela praktično, ustvarjalno in estetsko vrednost.

"Raziskava trga je pokazala, da v Sloveniji vsekakor obstaja zanimanje za takšne izdelke, a bi z napovedmi o uspešnosti Igračka še počakal. Vsekakor pa nameravam prodajo poskusiti tudi v tujini," je še pojasnil Mlakar.

Kako je mladi izumitelj zaobšel izziv, s katerim se sreča marsikateri novopečeni podjetnik?

Prav prvo soočenje s prodajo in tudi marketingom je bil zanj kot za nadobudnega podjetnika sicer daleč največji izziv, saj na tem področju še ni imel izkušenj.

Danes je to zanj sicer že stalna praksa, saj je takšen izziv pričakoval in zato že od začetka sodeloval z Razvojnim centrom Novo mesto, ki mu med drugim nudi mentorsko podjetniško pomoč.

V rubriki Slovenija zna! predstavljamo zgodbe uspešnih in perspektivnih slovenskih podjetnikov. Če poznate koga, ki si zaradi uspeha doma ali v tujini, izvirne poslovne ideje ali pa zgolj velike delovne vneme zasluži izpostavitev v našem mediju, nam predlog pošljite na e-poštni naslov matic.tomsic@tsmedia.si ali pa na urednik@tsmedia.si.

Preberite tudi: