Milijon evrov nakazal v Kolumbijo, iščejo ga s tiralico

Zakaj so za slovenskim poslovnežem razpisali mednarodno tiralico in koliko denarja naj bi izginilo na bančne račune v Kolumbijo?

Sodišče je razpisalo mednarodno tiralico in evropski nalog za prijetje za Darka Kudeljnjaka, nekdanjega generalnega direktorja Hotela Park v Ljubljani.

Razlog ni njegova vloga pri izčrpavanju Gradbenega podjetja Grosuplje (GPG), nekdaj velikega domačega gradbinca, ali sodelovanje pri drugih privatizacijskih poslih. Kot smo izvedeli, so proti Kudeljnjaku uvedli kazenski postopek zaradi suma davčne zatajitve pri poslu, ki ga je storil kot direktor enega od najstarejših ljubljanskih hotelov.

To pa še ni vse. Solastnike hotela in druge dolgoletne sodelavce naj bi ogoljufal za večjo vsoto denarja. Skoraj milijon evrov naj bi prenakazal na bančni račun v Kolumbiji, kjer naj bi si danes ustvaril novo življenje.

Kudeljnjak v zadnjih dneh za komentar ni bil dosegljiv.

Izčrpavali GPG

Darko Kudeljnjak je poslovne izkušnje in premoženje pridobival v času, ko je v Sloveniji potekal drugi krog privatizacije oziroma divjega lastninjenja podjetij. Takrat je spoznal tudi svoje poznejše poslovne partnerje.

Njegovo ime se je pojavilo pri poslih izpred desetletja, ki so se znašli pod drobnogledom organov pregona. Šlo je za odtekanje milijonskih sredstev iz gradbenega podjetja GPG, ki je nekdaj gradilo stanovanjske soseske na obrobju Ljubljane, njegova pot pa se je neslavno končala, ko je bil njegov lastnik in direktor Boris Dolamič.

Proti Dolamiču, ki je z izčrpavanjem potopil GPG in za seboj pustil več kot sto milijonov evrov dolgov, je bilo uvedenih več (pred)kazenskih postopkov. Po naših informacijah se je v najmanj enem od njih med osumljenimi znašel tudi Kudeljnjak.

GPG je bil nekdaj eno od največjih gradbenih podjetij v državi. Na fotografiji slovesnost ob odprtju Kristalne palače v Ljubljani, ki jo je gradil GPG. Tretji z leve njegov lastnik in direktor Boris Dolamič. Foto: STA

V Ljubljani kupili Hotel Park

Eden od večjih projektov, ki se ga je Darko Kudeljnjak v tistem obdobju lotil skupaj z nekdanjim direktorjem investicijskega bančništva pri NLB Urošem Glavanom in nekdanjim šefom Aktive Tadejem Počivavškom, je nakup hotela v Ljubljani.

Leta 2006 so od Infonda, tedaj enega od največjih domačih finančnih holdingov, kupili podjetje Tabor in z njim dvozvezdični Hotel Park v Ljubljani. Ta je uradno prešel v roke njihovega podjetja Palmisano Investments Limited s sedežem na Cipru.

Vodenje Hotela Park so vse od začetka zaupali Kudeljnjaku. Takoj so se lotili njegove prenove, ga nadgradili in v nekaj letih pomembno izboljšali poslovanje. Samo obseg prihodkov iz hotelirske dejavnosti se je povečal z 2,4 na 3,4 milijone evrov, ukvarjati pa so se začeli tudi z drugimi posli. Precej višji je bil tudi dobiček.

Toda novembra 2017, po več kot desetih letih vodenja, se je na vrhu Hotela Park zgodila nenadna zamenjava. Namesto Kudeljnjaka so za direktorja imenovali Uroša Glavana. Hkrati se je poslovil z vodstvenih funkcij v več drugih povezanih podjetjih.

Kaj je bil razlog za razhod med dolgoletnimi sodelavci, pri vpletenih nismo mogli preveriti. Po naših informacijah pa naj bi Kudeljnjak izginil in odšel v Južno Ameriko, po njegovem odhodu pa naj bi ugotovili velike nepravilnosti pri vodenju hotela in drugih podjetij.

Foto: Mediaspeed

Pobegnil v Južno Ameriko?

Darko Kudeljnjak naj bi po trditvah več virov blizu dogajanja zlorabil svoj položaj in se pri tem v škodo Hotela Park osebno okoristil.

Z bančnih računov podjetja, ki je upravljalo hotel, in tudi nekaterih drugih podjetij naj bi namreč sredstva prenakazoval v tujino. Po nekaterih informacijah naj bi izginil skoraj milijon evrov. Zaradi nizkih zneskov pa so njegovi sodelavci to odkrili po tem, ko je bilo prepozno.

V istem obdobju je Kudeljnjak na Cipru ustanovil dve podjetji, in sicer 3Resident Group Ltd in Lethora Investments Ltd, katerih zakoniti zastopnik je še danes.

Po trditvah več virov je trenutno v Kolumbiji. Svoje uradno prebivališče ima po naših podatkih prijavljeno v stanovanju v predmestju Medellína, drugega največjega mesta v Kolumbiji, kjer ga nekdanji sodelavci ne najdejo. Po naših informacijah so odvetniki poskušali izterjati dolgovani denar, ampak so bili pri tem za zdaj neuspešni.

V začetku letošnjega leta so sicer Hotel Park za 15 let oddali v upravljanje francoski verigi B&B, ki ga je tudi že preimenovala v B&B Hotel Ljubljana Park.

Za njim razpisali tiralico

Zaman ga iščejo tudi organi pregona in slovenska sodišča.

V začetku letošnjega leta je okrožno sodišče v Krškem zoper Kudeljnjaka razpisalo "trajno odredbo za privedbo, evropski nalog za prijetje in predajo in mednarodno tiralico". Na Generalni policijski upravi so nas za več informacij napotili na sodišče.

Po naših informacijah proti Kudeljnjaku poteka kazenski postopek, v katerem mu očitajo davčno zatajitev pri poslu, ki naj bi ga leta 2009 izpeljal še kot direktor Hotela Park. Sodišče naj bi ga večkrat vabilo na narok, po dveh neuspešnih poskusih pa je za njim razpisalo tiralico.

Ali so preverjali, kje je trenutno Kudeljnjak, in ali so se za pomoč obrnili na kolumbijske oblasti, na sodišču in policiji ne pojasnjujejo.

Foto: Facebook

V Kolumbiji želel odpreti hotel

Darko Kudeljnjak sicer že vrsto let poslovno deluje v tej južnoameriški državi.

Tam je leta 2011 pomagal ustanoviti podjetje Colpasion SAS, ki je načrtovalo projekt izgradnje hotela Charaibi Eco Hotel, v katerem naj bi bilo sto sob. Uradni lastnik podjetja je Gustavo Nuñez Sterling, funkcijo pomočnika direktorja pa opravlja Jaka Vidrih. Po neuradnih informacijah realizacije projekta nikoli ni bilo.

V letih 2016 in 2017 se je na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) udeležil več javnih dogodkov kot predstavnik Latinskoameriško-balkanske gospodarske zbornice, ki naj bi delovala predvsem v Kolumbiji.

Že dolgo pred tem je Kudeljnjak v Belizeju, majhni srednjeameriški državi, ustanovil podjetje CEE Investments Inc in prek njega med drugim sodeloval pri domnevno spornih poslih, ki so prizadejali visoke izgube ajdovski Tekstini.