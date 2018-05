Menjava lastništva: celjska tovarna arom pod okrilje največjega na svetu

Kupila ga je ameriška multinacionalka International Flavors & Fragrances (IFF). S transakcijo sta že soglašala upravna odbora IFF in Frutaroma, novico pa sta obe družbi danes tudi uradno potrdili. Posel bo predvidoma končan v prihodnjih mesecih.

Za delnice Frutaroma bo odštela dobrih sedem milijard dolarjev, pri tem pa bo prevzela celotni neto dolg izraelske skupine. IFF bo tako za delnico Frutaroma odštel približno 106 dolarjev. Delnice IFF kotirajo na borzi v New Yorku in v Parizu.

Ameriški IFF bo prevzel izraelskega velikana Frutarom.

S prevzemom, drugim največjim v zgodovini Izraela, bo IFF postal največji svetovni proizvajalec arom in aromskih sestavin.

Frutarom je samo v letih 2015 in 2016 prevzel 20 družb po vsem svetu, po načrtih pa bi moral do leta 2020 ustvariti več kot dve milijardi dolarjev prihodkov. Posluje v 145 državah, kjer trži približno 31 tisoč izdelkov, pod njegovim okriljem pa deluje 41 razvojnih laboratorijev.

V Slovenijo so Izraelci vstopili leta 2012 z nakupom Etola, edinega slovenskega proizvajalca arom. Gre za izdelke, ki jih vsebujejo razni sadni pripravki, baze, sirupi, emulzije, tekoče arome za aromatizacijo pijač, casinge za tobačne izdelke in ekstrakte suhega sadja,arome, eterična olja, sadne koncentrate ...

Zamenjava lastništva, ki se je zgodila zaradi finančnega zloma njegovega tedanjega največjega lastnika NFD Holdinga in na zahtevo bank, se je za Etol izkazala za rešilno bilko.

Zdenko Zanoški, dolgoletni prvi mož slovenske družbe Frutarom Etol Družba v zadnjih letih raste. Po podatkih iz leta 2016 je ustvarila 72 milijonov evrov evrov prihodkov od prodaje in 11 milijonov evrov čistega dobička. Ima že več kot 300 zaposlenih, Frutarom Etol pa je poplačal vse finančne obveznosti, tako da je po dostopnih podatkih brez dolgov.

Frutarom je v Slovenijo prenašal proizvodnjo iz drugih lokacij. Marca so Izraelci napovedali, da bodo v Sloveniji v nov obrat za proizvodnjo naravnih barvil vložil pet milijonov evrov. Naložba bo namenjena proizvodnji izdelkov za približno 15 tisoč Frutaromovih evropskih strank, kar pomeni skoraj polovico vseh strank koncerna. Direktor Frutarom Etola je Zdenko Zanoški.

Sodna preiskava o prodaji Etola je končana

Že po prodaji Etola so tožilci in kriminalisti začeli preiskovati sume kaznivega dejanja zlorabe notranjih informacij pri trgovanju z delnicami družbe. Ugotovili so, da so bili v posel z Izraelci vpleteni posredniki, ki naj bi z zlorabo notranjih informacij ustvarili več sto tisoč evrov dobička.

Sodna preiskava v zadevi je končana, tožilstvo pa se odloča, ali bo vložilo obtožnico. Kaznivega dejanja, zaradi katerega jim grozi pet let zaporne kazni, so osumljeni Stane Valant, nekdanji bančnik in prvi mož NFD Holdinga, Zdenko Podlesnik, nekdanji direktor propadle borznoposredniške družbe CBH, in koroški podjetnik Zoran Planinšec.

Zaradi spornih Etolovih nakupov delnicami Mladinske knjige v času, ko je bila družba še v lasti prejšnjih lastnikov, pa že teče sojenje proti Valantu, nekdanjemu predsedniku uprave Ivanu Fermetu, nekdanjemu mariborskemu nadškofu Francu Krambergerju in nekdanjemu ekonomu nadškofije Mirku Kraševcu.

Vsi obtoženi so na predobravnavnem naroku odločno zanikali krivdo.