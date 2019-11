Medijske toplice decembra ponovno v prodajo

Alos ima v lasti priznane terjatve prvega zastavnega reda v višini 833 tisoč evrov, ki jih je kupil od hipotekarne upnice Nove KBM.

Zanimanje za nakup Medijskih toplic, ki propadajo več kot desetletje, je izkazala Občina Zagorje ob Savi. Kupiti jih želi po zmerni ceni in tamkajšnji občinski svet je župana Matjaža Švagana prejšnji teden pooblastil za začetek pogajanj.

Po Švaganovem mnenju so toplice prava sramota za občino, zato so pripravljeni kot morebitni novi lastnik urediti njihovo podobo, potem pa poiskati investitorja, ki bi poskrbel za obnovo in vsebino.

Za občino bi toplice, ki zajemajo 24 tisoč kvadratnih metrov površine in so bile nekdaj del Poslovnega sistema Zupanc, od leta 2009 pa propadajo in so v zelo slabem stanju, pomenile naložbo za prihodnost.

Ocenjena likvidacijska vrednost Medijskih toplic je nekaj več kot 909 tisoč evrov. Na prvi dražbi, izvedeni maja, jih je Bončina ponujal po ceni 895.384 evrov. Ponudbe so oddali Global leasing, samostojni podjetnik Janez Burica, ljubljanska Akustika Group, Vila Gasner iz Bistrice pri Tržiču in ljubljanski Bau Projekt. Najugodnejši ponudnik je bil Global leasing, ki je ponudil 455 tisoč evrov, a je potem od nakupa odstopil.

Trenutno kompleks začasno uporablja društvo za šport in rekreacijo Škorpijoni iz Hrastnika, ki je dolžno vzdrževati okolico.