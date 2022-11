Razglasili najboljše smučišče v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizacija World Ski Awards je desetič podelila nagrade najboljšim v smučarskem turizmu. V Sloveniji so nagrade prejeli Krvavec za najboljše slovensko smučišče, Ramada Resort Kranjska Gora za najboljši slovenski smučarski hotel, Hotel Rozka za najboljši butični smučarski hotel, Jasna Chalet Resort pa za najboljšo smučarsko apartmajsko hišo. Nagrado za najboljše smučišče na svetu je prejelo švicarsko smučišče Verbier.

RTC Krvavec je naziv najboljšega smučišča v Sloveniji prejel sedmo leto zapored, zasluge za to pa so v družbi RTC Krvavec v današnjem sporočilu za javnost pripisali celotnemu kolektivu, "ki se neumorno trudi, da celo sezono vse stvari od A do Ž potekajo tekoče".

Ramada Resort se lahko pohvali z lokacijo v Kranjski Gori, bližino tamkajšnjemu smučišču in razgledi na Julijske Alpe. V Kranjski Gori je tudi nagrajena počitniška hiša Jasna Chalet Resort, ki stoji v neposredni bližini jezera Jasna. Hotel Rozka pa je le nekaj več kot kilometer stran od smučišča na Krvavcu.

Najboljše smučišče na svetu v Švici

Organizacija World Ski Awards si prizadeva za dvig standardov smučarske industrije in s tem namenom že vrsto let podeljuje nagrade najboljšim v smučarski industriji po vsem svetu oz. vsem, ki prispevajo k uspešnosti smučarskega turizma.

Nagrado za najboljše smučišče na svetu je prejelo švicarsko smučišče Verbier. Leži na sončni planoti na nadmorski višini 1.500 metrov v osrčju švicarskih Alp. Imajo skoraj sto žičnic in več kot 400 kilometrov urejenih smučarskih prog.