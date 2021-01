Magna za pol leta prestavila odločitev o velikem projektu v Hočah

Avtomobilska multinacionalka Magna še ni dokončno odločila, kje bodo predvidoma do konca leta začeli proizvajati novi Fiskerjev e-avtomobil Ocean. Prvi mož graške Magne Steyr Frank Klein je oktobra lani napovedal, da bo to znano do konca leta, zdaj pa so za STA povedali, da naj bi bila končna odločitev sprejeta v prvi polovici letošnjega leta.

Kljub redkobesednosti predstavnikov Magne je kar nekaj pokazateljev, da se bo le uresničil načrt, po katerem naj bi omenjena vozila sestavljali v Gradcu in Hočah, če bodo na slovenski strani pravočasno zaključeni vsi postopki.

Trenutno namreč še vedno poteka postopek Arsa za okoljevarstveno soglasje. Po informacijah iz Magne agencija proučuje vloženo dokumentacijo, pričakujejo pa, da bo osnutek okoljevarstvenega soglasja za drugo fazo pripravljen v prvi četrtini letošnjega leta.

160 zaposlenih na delo v graško tovarno

Medtem okoli 160 zaposlenih iz predlani odprtega hoškega obrata lakirnice zaradi izbruha pandemije že nekaj mesecev na delo odhaja v graško tovarno. V Magni se za zdaj še niso odločili, kdaj bi se lahko vrnili v novozgrajeni slovenski obrat, saj je to po njihovi presoji odvisno od razmer in okrevanja globalnega avtomobilskega trga ter obsega naročil, so pa vsem pogodbe za delo v Avstriji podaljšali do konca leta.

Magna je sicer z državo ob investiciji v Hočah sklenila pogodbo o dobrih 18 milijonov evrov visoki spodbudi, v skladu s katero so med drugim najpozneje do letošnjega oktobra obljubili nekaj več kot 400 zaposlitev. Za zdaj so zgolj pri polovici izpolnjene zaveze, pa niti za že zaposlene trenutno še ni jasno začrtana usoda.

Na gospodarskem ministrstvu pravijo, da v sklopu sprejetega sedmega protikoronskega paketa obstaja možnost, da bi investitorji in prejemniki spodbud zaradi aktualnih izjemnih razmer v času pandemije podaljšali pogodbeni rok za izpolnitev obveznosti, in sicer za največ dve leti.

Kot je za STA pojasnila državna sekretarka Ajda Cuderman, je jasno, da so številni investitorji zaradi vpliva in posledic epidemije postavljeni pred velik izziv ter v situacijo, ko težko izpolnijo zastavljene roke pri izvedbi načrtovanih investicij.

"Prav zato je vlada sprejela ukrep, s katerim je omogočila upoštevanje okoliščin pri investiranju in s tem omilila pogoj za doseganje zavez," pravi Cudermanova, a dodaja, da bo o morebitnem podaljšanju izpolnitve pogodbenih zavez v primeru predložene zahteve investitorja odločalo ministrstvo, in sicer na podlagi meril, ki jih bo vlada predpisala z uredbo in so trenutno še v pripravi.

"V Sloveniji imamo ambiciozne dolgoročne načrte"

Čeprav niso jasno odgovorili, ali nameravajo vložiti takšno zahtevo, so v Magni za STA pojasnili, da so podpisani dogovori z državo za zdaj nespremenjeni. Ob tem so znova zagotovili, da bodo izpolnili vse zaveze iz podpisanega dogovora z vlado. "V Sloveniji imamo ambiciozne dolgoročne načrte, naš cilj je razvoj celovite proizvodnje avtomobilov v Hočah in strategij ne spreminjamo ob vsaki krizi trgov," so še dodali.

Magna se posla s Fiskerjem sicer lahko loti zgolj z zmogljivostmi v Gradcu, lahko pa del projekta preseli v Hoče, zato je za uresničitev načrtov ključna čim hitrejša ureditev papirjev. V tem primeru bi po neuradnih informacijah v Hočah po hitrem postopku zrasli dodatni proizvodni prostori, kjer bi izdelali karoserije, jih tukaj polakirali, nato pa jih odpeljali na sestavljanje v graško tovarno.

To bi pomenilo ne le vrnitev delavcev iz Gradca v Hoče, pač pa dodatno zaposlovanje tako v lakirnici kot v proizvodnji karoserij. Še vedno pa za naprej v igri ostaja tudi tretja faza, po kateri bodo nekoč na hoški lokaciji izdelovali kompletna vozila. Zaradi kompleksnih priprav na končno odločitev o tem, kaj je za Magno optimalno, se je obdobje odločanja nekoliko podaljšalo.