Leto 2018 za HSE ob slabitvah in izgubi eno najbolj zahtevnih

Holding Slovenske elektrarne je lani na ravni skupine beležil 11,80 milijona evrov čiste izgube, kar je posledica slabitev sredstev Termoelektrarne Šoštanj. Čisti prihodki na ravni skupine so upadli za skoraj sedem odstotkov na 1,47 milijarde evrov. Vodstvo holdinga je lansko leto opisalo kot eno najbolj zahtevnih, a kljub temu uspešnih let doslej.

Če v skupini ne bi slabili sredstev Termoelektrarne Šoštanj (Teš), bi Holding Slovenske elektrarne (HSE) na ravni skupine lani ustvaril 6,7 milijona evrov čistega dobička, je zapisano v letnem poročilu, objavljenem na njihovih spletnih straneh. Leta 2017 je imela skupina 8,21 milijona evrov čistega dobička.

Dobiček iz poslovanja skupine je lani dosegel 30,44 milijona evrov, kar na letni ravni predstavlja 46-odstotni padec. Skupina je ob tem celotno zadolženost v primerjavi s predhodnim letom znižala za 67 milijonov evrov na 784,14 milijona evrov.

Zaradi še vedno visokih finančnih odhodkov za obresti so v skupini HSE lani dosegli negativni finančni izid z vključenim deležem v poslovnem izidu pridruženih družb (31,29 milijona evrov), ki je glede na preteklo leto nižji za sedem odstotkov zaradi razdolževanja skupine in reprogramiranja posojil.

Proizvedli več električne energije

Proizvodnja električne energije je bila lani za štiri odstotke višja glede na predhodno leto. Hidro proizvodnja je bila višja za 21 odstotkov (ugodne vremenske razmere v prvi polovici leta 2018 zaradi visokih snežnih zalog), termo proizvodnja pa je bila nižja za pet odstotkov (trajna zaustavitev bloka 4 v Tešu, prvi remont bloka 6 in sanacija bloka 5 v Tešu).

Največ čistega dobička so med družbami v skupini lani ustvarile Dravske elektrarne Maribor, in sicer 8,32 milijona evrov (leto pred tem 7,71 milijona evrov). Soške elektrarne Nova Gorica so imele štiri milijone evrov čistega dobička, kar je malo več kot v predhodnem letu. Največjo čisto izgubo je imel tudi lani Teš, in sicer 58,53 milijona evrov, kar je več kot leta 2017, ko je bila pri 32,59 milijona evrov.

"Največja izziva, s katerima se je lani spopadala največja energetska skupina v državi, sta bila zagotovo velika volatilnost cen električne energije in slaba hidrologija," sta zapisala generalni direktor HSE Stojan Nikolić in poslovodni direktor Viktor Vračar.

Elektrarne v skupini so, kot sta izpostavila, letno proizvodnjo električne energije dvignile s 7034 na 7320 gigavatnih ur, kar je več od načrtov. Deleža hidroelektrarn - največ električne energije so proizvedle Dravske elektrarne Maribor - in termoelektrarn sta v skupni proizvodnji električne energije v skupini praktično izenačena.

Lani je družba HSE poslovala s čistim dobičkom v višini 9,5 milijona milijona, kar je 52 odstotkov manj glede na leto 2017, predvsem zaradi slabšega finančnega izida. "Finančni izid je bil zaradi slabitve dolgoročne finančne naložbe v Teš in nižjega izplačila deležev od dobičkov odvisnih družb negativen v višini 36,2 milijona evrov," pojasnjujejo v letnem poročilu.

Poslovanje stabilno in obvladovano

"S katero besedo naj torej označiva poslovanje skupine HSE v letu 2018? Izbrala sva dve: stabilno in obvladovano," sta zapisala Nikolić in Vračar. Optimizacija poslovanja, obvladovanje likvidnosti, zagotavljanje razpoložljivosti proizvodnih objektov in uspešno krmarjenje med zdaj bolj, zdaj manj ugodnimi tržnimi pogoji so jim po njunem mnenju pomembno tlakovali pot v leto 2019.

Ob tem sta ponovila, da v energetiki pričakujejo čimprejšnje sprejetje Energetskega koncepta Slovenije, ki bo družbam omogočil investiranje in ustrezno umeščanje novih proizvodnih virov v prostor - takšnih, ki ustrezajo tehničnim, ekološkim in finančnim merilom, skladnim s strategijo prehoda v nizkoogljično družbo in z upoštevanjem ciljev samozadostnosti oskrbe z električno energijo.

Na podlagi sprejetega načrta za letos z dodatnim planom za leti 2020 in 2021 v letošnjem letu v HSE pričakujejo rast čistih prihodkov od prodaje za 15 odstotkov in čisti dobiček v višini 53 milijonov evrov, še izhaja iz poročila.