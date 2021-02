To so najdražje hiše v Ljubljani

Epidemija ima vpliv tudi na nepremičninskem trgu, kjer so se morali zaradi omejitev prilagoditi in poiskati nov način predstavitev nepremičnin. Čeprav je bilo lansko pomlad in jeseni praktično ustavljeno trgovanje, se je v zadnjem delu leta znova dvignilo. Na največjem portalu za prodajo nepremičnin smo preverili najdražja stanovanja, ki se prodajajo.

Na mestu (in še sosednjih zemljiščih), kjer so lani prodali najdražjo hišo, bo v 16 dvostanovanjskih vila dvojčkih 32 stanovanj.

V zadnjem četrtletju lanskega leta je bilo skupno prodanih za 336 milijonov evrov rabljenih stanovanjskih nepremičnin (sem se štejejo stanovanja in družinske hiše), cene pa so na letni ravni zrasle za 3,3 odstotka.

Geodetska uprava je v poročilu za prvo polletje lanskega leta poročala o visoki rasti cen predvsem rabljenih hiš v Ljubljani, ki so se dvignile za 15 odstotkov, kar je največ v zadnjih petih letih. Povprečna rabljena hiša je tako stala 326 tisoč evrov. Vpliv na rast cen hiš je imela epidemija koronavirusa, ko so mnogi morali svoje delo opravljati od doma in so se navade kupcev na nepremičninskem trgu začele spreminjati.

Kupil hišo za 2,2 milijona evrov in jo podrl

Lani je bila najdražja hiša prodana v Tacnu, vendar jo je novi lastnik že porušil. Po podatkih Trgoskopa 3 je zanjo odštel 2,2 milijona evrov, vendar jo je nato zrušil, saj se na tem mestu že gradi stanovanjska soseska Tacenski vrtovi.

Pet najdražjih hiš na največjem portalu za prodajo nepremičnin

Na največjem portalu za prodajo nepremičnin, nepremičnine.net se trenutno v Ljubljani prodaja devet hiš, katerih oglaševana cena presega dva milijona evrov.

Tukaj je nekaj najdražjih:

Bežigrad, 2,8 milijona evrov

Najdražja je trenutno 14 let stara hiša, ki se nahaja v upravni enoti Bežigrad. Kot je zapisano v oglasu, ima 758 kvadratnih metrov uporabne površine, stoji pa na 1.210 kvadratnih metrih velikem zemljišču.

Hiša ima ob dnevni sobi, jedilnici, kuhinji, štirih spalnicah in treh kopalnicah tudi knjižnico, sobo z originalno vinsko preši in dvigalo. Oglaševana cena znaša 2,8 milijona evrov.

Foto: Nepremicnine.net

Rožna dolina, 2,5 milijona evrov

Za 2,5 milijona evrov se prodaja hiša v Rožni dolini, ki je prav tako stara 14 let, obsega pa 751,4 kvadratna metra. V preteklosti se je hiša uporabljala za diplomatske namene, v štirih etažah pa se med drugim nahajata tudi fitnes in savna, hiša pa ima tudi dvigalo.

Foto: Nepremicnine.net

Rožna dolina, 2,39 milijona evrov

Še malenkost cenejša je hiša ob uvozu do legendarne gostilne Čad v Rožni dolini. Hiša iz leta 1927, ki je bila adaptirana pred 14 leti, se prodaja za 2,39 milijona evrov, ima pa 415 kvadratnih metrov uporabne površine.

Prodajalec navaja, da je hiša delno opremljena kot reprezentančna vila, prostori pa so razporejeni v tirih etažah.

Foto: Nepremicnine.net

Rožna dolina, 2,15 milijona evrov

Tudi tretja najdražja hiša v Ljubljani se nahaja v Rožni dolini. Ima 330 kvadratnih metrov, od tega je 231 kvadratnih metrov bivalne površine, oglaševana cena znaša 2,15 milijona evrov. Hiša je iz leta 1920, prenovljena pa je bila leta 2007 in 2012. Vila je bila pred tem v uporabi tujega veleposlaništva, ob štirih etažah pa ima med drugim tudi zunanji bazen ter pohištvo po meri.

Foto: Nepremicnine.net