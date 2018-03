Krka lani z 41 odstotkov višjim čistim dobičkom

Skupina Krka je po nerevidiranih podatkih lani ustvarila 152,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 40,7 odstotka več kot predlani. Prihodki od prodaje so porasli za 7,8 odstotka na 1,27 milijarde evrov, je objavila Krka.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupina je dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA) povečala za 34,4 odstotka na 306,6 milijona evrov, dobiček iz poslovanja (EBIT) pa za 62,3 odstotka na 198,7 milijona evrov.

Skupina je od skupnih prihodkov od prodaje na trgih zunaj Slovenije prodala za 1,18 milijarde evrov izdelkov in storitev.

Prodaja najbolj porasla v vzhodni Evropi

Prodajno največja regija je bila Vzhodna Evropa, kjer je prodaja porasla za 17 odstotkov na 388,2 milijona evrov, kar je bila tudi najvišja rast med Krkinimi prodajnimi regijami. V Rusiji, ki ostaja Krkin ključni in največji posamični trg, so prodali za 270,9 milijona evrov izdelkov in dosegli 20-odstotno rast.

V Srednji Evropi so prodajo povečali za šest odstotkov na 303,6 milijona evrov, v Zahodni Evropi za en odstotek na 286,1 milijona evrov, v Jugovzhodni Evropi pa za šest odstotkov na 160,9 milijona evrov.

Družba Krka je ustvarila 153,7 milijona evrov čistega dobička, kar je 49,4 odstotka več kot predlani. Prihodki od prodaje so se povečali za 11,8 odstotka na 1,2 milijarde evrov.