KPK: Zaposlitev Bošnjaka na zavodu za zaposlovanje ni sporna

KPK je postopek julija lani uvedla na lastno pobudo, saj je na podlagi poročanja medijev zaznala sum kršitev nasprotja interesov v postopku zaposlitve namestnika generalnega direktorja zavoda, poroča STA.

Bošnjak je bil mentor direktorja zavoda pri diplomski nalogi

Televizija Slovenija je poročala, da nekdanji viceguverner Banke Slovenije Marko Bošnjak osebno pozna direktorja zavoda Mitjo Bobnarja. Bošnjak je bil namreč Bobnarjev mentor pri diplomski nalogi, zato so zaposlitev pod drobnogled vzeli v KPK, kjer so uvedli predhodni preizkus, da bi preverili, ali obstaja sum kršitve iz pristojnosti komisije.

Na podlagi zbranih podatkov komisija ni potrdila kršitev določb glede nasprotja interesov, "saj ni bilo mogoče izkazati oziroma potrditi obstoja takšnega osebnega stika med direktorjem zavoda in na javnem razpisu izbranim kandidatom, zaradi katerega bi lahko upravičeno sklepali, da je imel izbrani kandidat prednost pri zaposlitvi pred preostalimi kandidati".

KPK ni ugotovila nepravilnosti pri zaposlitvi Bošnjaka

V konkretnem primeru je bilo namreč izkazano le sodelovanje pred 20 leti, kar pa zaradi velike časovne oddaljenosti, zagotovila, da drugih srečanj med generalnim direktorjem in izbranim kandidatom kasneje ni bilo, ter odsotnosti drugih dokazov, ki bi dokazovali nasprotno, ne zadostuje za potrditev obstoja nasprotja interesov v konkretnem primeru odločanja uradne osebe.

Kot so pojasnili v KPK, so nasprotje interesov v skladu z določbami zakona okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva, na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist za uradno osebo, za njene družinske člane in za druge fizične ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela uradna oseba osebne, poslovne ali politične stike, poroča STA.