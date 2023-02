Kovinam dajemo nov in privlačen videz

Oglasno sporočilo

S kovinami se srečujemo vsak dan. Uporabljamo jih za izdelavo orodja, gospodinjskih aparatov, nakita in drugih prefinjenih dekorativnih elementov, pa tudi za izdelke v gradbeništvu, avtomobilski industriji ter še za mnogo več. Vsestranska uporaba kovinskih izdelkov nam omogoča, da so ti postali del našega vsakdana. Kovine imajo namreč številne nepogrešljive lastnosti, kot sta na primer trdnost in moč, poleg tega pa jih moramo tudi zaščititi, saj so korozijsko zelo občutljive in potrebujejo dodatno in kakovostno zaščito.

Foto: Galvanizacija Fric

Zakaj moramo kovine primerno zaščititi?

Ker kovina reagira s snovmi v našem okolju - največja sovražnika kovin sta zrak in voda -, pride ob stiku z njimi do korozijske reakcije in kovina začne rjaveti.

Da bi preprečili korozijo kovin, jih moramo primerno zaščititi.

Poznamo nekaj enostavnejših zaščit kovin, kot so premazi, olja, barvanje kovin, cinkanje, plasificiranje itd..

Dobra zaščita pred korozijo pa se dosega z postopkom alkalnega cinkanja. Obdelovanec se dobro razmasti, pocinka in je tako pripravljen za nadaljne postopke. Npr. plastificiranje,kataforezo, barvanje,patiniranje….

Kakšen postopek je galvanizacija?

Galvanizacija ali galvaniziranje, drugače tudi galvanska obdelava kovin, je postopek, ki nudi kovinam največjo antikorozijsko zaščito. Je elektrokemijski postopek, s katerim s pomočjo elektrolize na kovinski predmet nanašamo zelo tanek sloj druge kovine. Galvanski nanos poskrbi, da postane kovina bolj obstojna, in ima boljše antikorozijske lastnosti .

Foto: Galvanizacija Fric

Z galvanizacijo dobro zaščitimo izdelke iz jekla in železa. Sloji, ki se nanašajo na kovine, so lahko različni in odvisni od lastnosti kovine osnovnega predmeta, funkcionalnih in estetskih zahtev. Poznamo cinkanje, bakrenje, nikljanje, kromiranje, kositiranje, zlatenje itd. Postopek galvanizacije se začne s postopkom vročega razmaščevanja, pri katerem se odstranijo vse maščobe in delci prahu, nato pa se nanese zaščitna kovinska plast. Tako zaščiten kovinski predmet vizualno prevzame podobo kovine zaščitne plasti.

Galvaniziranje nosi ime po Luigiju Galvaniju

Po italijanskem zdravniku Luigiju Galvaniju se imenuje proces galvanizacija. Galvani je odkril, da mišične in živčne celice proizvajajo elektriko. Pri eksperimentiranju s statično elektriko je seciral žabo, ko je naključno s kovinskim skalpelom zadel izpostavljeni ishiadični živec. Ob tem so se začeli kraki mrtve žabe premikati. Pojav so na pobudo njegovega kolega Alessandra Volte poimenovali galvanizem, po Galvaniju se imenujejo tudi galvanski člen, galvanometer in galvanizacija.

Storitve podjetja Galvanizacija Fric

Podjetje galvanizacija Fric ponuja storitve z področja galvanskega cinkanja in mangan in cink fosfatiranja.

Foto: Galvanizacija Fric

Galvansko vam zaščitijo posamezne dele ali pa material iz masivne proizvodnje. Njihove linije za obdelavo so popolnoma avtomatske in računalniško vodene. Vaš material vam obdelajo tako v bobnih kot na obešalih.

Kaj je pasivacija?

Pasivacija je končna faza po cinkanju, na katero se po naročilu kupca kos kovine še obarva s postopkom pasivacije kot dodatni premaz, da kovina dobi lep izgled in sijaj. S tem se podaljša življenjska doba izdelka.

Lakiranje za še dodatno zaščito vaših kovin

Galvanizaciji Fric izvajajo modro, rumeno in debeloslojno pasivacijo. Z letom 2023 se ukinja črna pasivacija, ki pa jo bodo nadomestili s transparentno, ki ima zelo dobre korozijske rezultate. Po postopku pasiviranja vam lahko kose še dodano zaščitijo z lakiranjem, da povečajo korozijsko odpornost izdelka in njegovo življenjsko dobo. Priizvajajo modro, rumeno in debeloslojno pasivacijo. Z letom 2023 se ukinja črna pasivacija, ki pa jo bodo nadomestili s transparentno, ki ima zelo dobre korozijske rezultate. Po postopku pasiviranja vam lahko kose še dodano zaščitijo, da povečajo korozijsko odpornost izdelka in njegovo življenjsko dobo.

Foto: Galvanizacija Fric

Najpomembnejša je kakovostna storitev

Merilo kakovosti so zadovoljne stranke, ki se redno vračajo. V Galvanizaciji Fric se nenehno trudijo, da posodabljajo svojo proizvodnjo. Sad njihovega dela so dolgoletne izkušnje in številni ugledni poslovni partnerji iz Slovenije in tujine.

Foto: Galvanizacija Fric

Družinska tradicija in predanost

Začetki družinskega podjetja Galvanizacija Fric segajo v leto 1981. Takrat sta lvanka in Anton Fric ustanovila manjše podjetje z željo po skupnem začetku in opravljanju tovrstnih storitev.

V prostorih stanovanjske hiše sta si najprej uredila delavnico, kjer sta izdelovala žičnike, zaposlila pa sta tudi svojega prvega delavca. Ker je bila želja po širitvi zelo velika, sta na dvorišču zgradila prvo manjšo galvano, v katero sta vložila ogromno truda, iznajdljivosti in izkušenj ter znanj. Kmalu sta že zaposlovala štiri ljudi, delo pa je potekalo v dveh izmenah.

Ker pa so se zahteve na trgu zelo spremenile in niso mogli več slediti povpraševanju strank, sta ustanovitelja leta 2004 začela izgradnjo sodobne moderne galvane. Leta 2006 so se tako preselili v nove prostore, ki zadovoljujejo vse potrebe vedno bolj zahtevnega trga.

Foto: Galvanizacija Fric

Za oddajo povpraševanja in več informacij nas dobite prek kontaktov, navedenih spodaj: Galvanizacija Fric - www.galvanizacija.si Naslov: Dragonja vas 36, 2326 Cirkovce Telefon: 02 795 23 05 Proizvodnja: 041 432 707 Mail: proizvodnja@galvanizacija.si

Naročnik oglasnega sporočila je GALVANIZACIJA FRIC D.O.O.