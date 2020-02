Koronavirus ne škodi samo zdravju, ampak tudi finančnim trgom

Oglasno sporočilo

Ameriška borza je še vedno blizu rekordno visokih mej. V takih situacijah vlagatelji potrebujejo zelo malo časa, da postanejo živčni, zato smo bili v zadnjih dneh priča padanju cen delnic. Borzni indeks Dow Jones je 31. januarja izgubil več kot 600 točk, kar je pomenilo največji padec cen delnic na Wall Streetu v zadnjih šestih mesecih. V tem obdobju so podjetja, kot so Walt Disney, Starbucks, Lufthansa, British Airways in Apple, sporočila, da zapirajo svoje prodajalne, začasno prekinjajo potovanja in drugače zmanjšujejo svoje delovanje na območjih, ki jih je prizadel virus. Na londonski borzi sta Rio Tinto in Glencore med največjimi poraženci zaradi strahov, da lahko povpraševanje po kovinah in mineralih na Kitajskem upade.

S šanghajske borze, ki se je odprla pozno po praznovanju lunarnega novega leta, je bilo izbrisanih skoraj 400 milijard dolarjev. Kitajska nacionalna banka je že vbrizgala dodatnih 1,2 milijarde juanov (prek 170 milijonov dolarjev) v kitajski bančni sistem, da bi spodbudila svoje gospodarstvo. Posledično se je juan znižal v primerjavi z drugimi valutami, zlasti v primerjavi z dolarjem. Avstralski in novozelandski dolar sta na drugi strani tudi padla, saj sta gospodarstvi obeh najbolj oddaljenih držav tesno povezani s Kitajsko, ki je njun največji trgovinski partner.

Medtem se poleg občasnih nihanj cena zlata še vedno približuje najvišjim ravnem od leta 2013. Tržno zlato je tradicionalno prevzelo vlogo finančne oaze, v katero vlagajo vlagatelji v času krize.

Z višanjem cene zlata pa je cena surove nafte pod velikim pritiskom. Samo nekaj tednov po pojavu koronavirusa se je povpraševanje po nafti na Kitajskem zmanjšalo za 20 odstotkov zaradi zaustavitev letalskih poletov, cestnega prometa in proizvodnje. Kitajska je največji svetovni uvoznik nafte, porabi 13 od vsakih 100 sodov, načrpanih po vsem svetu. Zmanjšanje kitajske potrošnje zelo vpliva na svetovno potrošnjo, kar vpliva na velika naftna podjetja.

