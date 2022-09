Koprski Cimos ima novega lastnika

Konec maja, ko je bila podpisana pogodba o prevzemu Cimosa, so iz koprske družbe sporočili, da pridružitev Mutaresovi platformi ponuja uspešno sodelovanje tako skupini Cimos kot skupini Mutares. Skupina Cimos omogoča Mutaresu vzpostavitev strateške avtomobilske platforme. Že obstoječim programom iz segmenta Automotive & Mobility se s prevzemom odpira dostop do Cimosovega strojnega parka in opreme po konkurenčnih proizvodnih stroških.

Prepričani, da lahko Cimos postane vodilni svetovni igralec

Visoke proizvodne zmogljivosti Cimosa z opremo, uporabno za različne izdelke, bodo omogočile razbremenitev nekaterih prezasedenih družb iz trenutnega Mutaresovega portfelja, in to z nizkimi vlaganji. Po drugi strani bo to skupini Cimos omogočilo nadaljnjo rast poslovanja in izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti, so navedli v družbi.

V Mutaresu so prepričani, da lahko z operativnimi izboljšavami in rastjo Cimos razvijejo v vodilnega svetovnega igralca tega segmenta, menijo tudi, da bo zavezništvo Cimosu omogočilo dolgoročen razvoj in dodano vrednost vsem njegovim deležnikom.

Mutares prevzema velika podjetja s sedežem v Evropi

Münchenski Mutares kot delniška družba zasebnega kapitala s pisarnami v Münchnu, Amsterdamu, Frankfurtu, Helsinkih, Londonu, Madridu, Milanu, Parizu, Stockholmu in na Dunaju prevzema srednje velika podjetja s sedežem v Evropi, po ponovnem pozicioniranju in stabilizaciji poslovanja pa jih proda. Trenutno ima v svojem portfelju 24 podjetij v treh različnih sektorjih.

Skupina Cimos s približno dva tisoč zaposlenimi letos pričakuje nekaj manj kot 200 milijonov evrov prihodkov.

Cimos je bil dolgo v hudi agoniji in je na predlog upnikov končal v prisilni poravnavi, sredi leta 2017 pa ga je rešila družba TCH Cogeme, ki je sicer v lasti italijanskega sklada Palladio Finanziaria.