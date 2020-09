Kolektor do 35-milijonskega posla v reškem pristanišču

Iz Kolektorja so sporočili, da so si zagotovili 35 milijonov evrov vreden posel v reškem pristanišču.

Podjetje Kolektor Koling je v mednarodni konkurenci ponudilo najugodnejšo ponudbo za projekt rekonstrukcije prometnih površin in tirnic na področju tovorne luke – bazen Rijeka ter si tako zagotovilo posel v vrednosti 35 milijonov evrov s podjetjem Luka Rijeka. Kot so sporočili iz podjetja Kolektor, so posel v reškem pristanišču dobili prek mednarodnega javnega razpisa, na katerem je sodelovalo več podjetij iz regije.

Predsednik uprave Luka Rijeka Duško Grabovac in direktor podjetja Kolektor Koling Tine Vadnal sta na De Franchesijevem pomolu na Reki danes podpisala pogodbo za rekonstrukcijo prometnih površin in tirnic na področju tovorne luke – bazen Rijeka in v družbi hrvaškega ministra za morje, promet in infrastrukturo Olega Butkovića tudi uradno naznanila začetek projekta rekonstrukcije prometnih površin in tirnic na področju reškega pristanišča, so sporočili iz družbe Kolektor.

Dela v reškem pristanišču bodo začeli decembra

"Današnji podpis pogodbe je le ena v nizu pogodb, saj pripravljamo še sedem projektov v Luki Rijeka v vrednosti 133 milijonov evrov, ki se bodo financirali iz Instrumenta za povezovanje Evrope. Če tem projektom dodamo še preostale, kot sta izgradnja zagrebške obale in ceste D403–Škurinje, dobimo projekte v vrednosti prek 400 milijonov evrov, kar je definitivno eno izmed večjih vlaganj v zadnjih 20 letih v Luko Rijeka, ki pa bodo pripomogla k hrvaškemu gospodarstvu in tudi gradbenemu sektorju," je poudaril Butković.

Dela bodo v pristanišču na Reki začeli v decembru, celoten projekt, ki ga sestavljajo rekonstrukcija prometnih površin, žerjavnih prog in tirnic, rekonstrukcija omrežja nizke, srednje in visoke napetosti ter telekomunikacijske mreže, rušitev skladišč in prenova odvodnjavanja in vodovodne oskrbe, pa bodo končali v roku 30 mesecev od podpisa pogodbe.

Že drugi večji projekt za Kolektor Gradbeništvo na Hrvaškem

Za Kolektor Gradbeništvo je to že drugi večji projekt, ki ga je družba podpisala na Hrvaškem v zadnjih treh mesecih, s čimer Kolektor Gradbeništvo utrjuje svoje mesto med pomembnimi regijskimi igralci v gradbeništvu. Ob najnovejšem projektu tako družbi Kolektor Gradbeništva gradita tudi projekt državne ceste Škurinje–Luka Rijeka, ki je ocenjen na več kot 75 milijonov evrov, gradita pa tudi sistem zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadne vode na otoku Krk, ki je ocenjen na prek 44 milijonov evrov.

Ob tem končujeta tudi projekt razvoja multimodalnih platform v Luki Reka in povezovanje s kontejnerskim terminalom Jadranska Vrata v vrednosti 37 milijonov evrov ter projekt rekonstrukcije vodooskrbe z izgradnjo sistema odvajanja in aglomeracije mesta Petrinja v vrednosti 35 milijonov evrov.

"Vesel sem, da Kolektor Koling utrjuje prisotnost v regiji in da nas tudi na Hrvaškem prepoznavajo kot kompetentnega partnerja pri največjih gradbenih projektih. Na Hrvaškem smo v družbah Kolektor Gradbeništva na razpisih z mednarodno udeležbo pridobili za več kot 200 milijonov evrov velikih gradbenih projektov," je dejal Vadnal. Projekt je pomemben del modernizacije pristanišča na Reki, saj bo prispeval k izboljšanju povezave celotnega porečja Reke z železniškim omrežjem v zaledju in posredno proti evropskim koridorjem.