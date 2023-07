Ko gre na počitnicah kaj narobe: kako ukrepati?

Ste nezadovoljni s svojim turističnim aranžmajem, ker je agencija svojo storitev opravila nepopolno ali nekakovostno? Vam organizator potovanja ne želi znižati cene, vrniti vplačanega zneska ali povrniti škode? Ste tudi vi na svojem potovanju naleteli na težave zaradi zamujene, poškodovane ali izgubljene prtljage ali na kake druge težave, letalski prevoznik pa ni ravnal skladno z veljavnimi predpisi oz. skladno s sklenjeno pogodbo? Se vam je na počitnicah pripetila nezgoda, vaše zdravstveno zavarovanje pa za dotični primer ni dovolj in ne pokrije vseh nastalih stroškov?

Kaj storiti, če se zaplete pri turističnem aranžmaju?

Vaše sanjske počitnice bodo še lepše, če boste pomislili na vse in se primerno zaščitili. Če se na dopust ne boste odpravili v lastni režiji, ampak ste se odločili za kak turistični aranžma, vam bodo naslednje informacije prišle prav. Lahko se namreč zgodi, da vam tik pred zdajci spremenijo program potovanja ali namestitev.

V primeru spremembe namestitve mora biti nova namestitev enaka ali boljša, nikakor pa ne slabša. Nova mora biti v istem kraju in objektu enake ali višje kategorije, kot je bilo prej dogovorjeno v pogodbi z agencijo. Dodatni stroški v tem primeru ne bremenijo vas, ampak agencijo. Če vam ne morejo zagotoviti ustrezne namestitve, imate pravico do povračila škode.

Kaj pa v primeru spremembe programa ? Ta se po sklenitvi pogodbe ne sme spreminjati, razen v določenih primerih, kot so naravne nesreče, teroristični napadi, stavke in podobnim primerih na katere agencija ni mogla vplivati oziroma jih preprečiti. Ob bistveni spremembi programa lahko zahtevate povrnjeno celotno kupnino.

Ko gre za odpoved potovanja , velja vedeti, da lahko kupec potovanje odpove zaradi izrednih okoliščin (nesreča, bolezen, smrt v družini). V tem primeru mora agenciji poravnati dejanske stroške, ki so nastali zaradi odpovedi. Če kupec iz neopravičljivega razloga odstopi od pogodbe po tem, ko se je potovanje že začelo, mora agenciji plačati celotno ceno potovanja. V primeru opravičljivih razlogov mora poravnati le dejanske stroške. Kupec lahko od pogodbe (popolnoma ali delno) odstopi kadarkoli. Če odstopi pravočasno (skladno s splošnimi pogoji turistične agencije), ima agencija pravico do povračila administrativnih stroškov. Če od pogodbe odstopi nepravočasno, lahko organizator potovanja od kupca zahteva povračilo določenega odstotka cene potovanja.

Zamujena, poškodovana ali izgubljena prtljaga

Ko potujete z letalom, se lahko pogosto zgodi, da prtljaga potnikov zamuja, se poškoduje ali pa se v najslabšem primeru celo izgubi. Ti primeri so urejeni s konvencijo o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (t. i. montrealsko konvencijo), ki ureja vse povezano z zamujeno, poškodovano in izgubljeno prtljago v mednarodnem letalskem prometu. Če ste prtljago oddali in je ta zamujena, poškodovana ali izgubljena, je za škodo odgovoren letalski prevoznik oz. zadnji letalski prevoznik, če ste potovali z več letalskimi družbami.

Če ste ostali brez prtljage , prtljago, ki ni prispela skupaj z vami, takoj po prihodu (ali pisno v 21 dneh po prihodu) prijavite na letališču pri ustrezni službi, imenovani Izgubljeno-najdeno (Lost & Found, Arrival Service), pri prevozniku, s katerim ste pristali na letališču. Sprva se prtljaga, ki ne prispe skupaj z vami, obravnava kot zamujena. Na podlagi zahtevka letalskega prevoznika vam jo bodo poskušali po najhitrejši poti dostaviti na letališče, kjer ste jo tudi prijavili. V večini primerov jo letalski prevozniki lahko locirajo v naslednjih od 36 do 48 urah na enem od letališč, prek katerih ste potovali. Lahko pa se zgodi, da je prtljaga dejansko izgubljena. To pomeni, da je niti v roku treh dni niso locirali, kar pomeni, da ste upravičeni do 1.220 evrov nadomestila oziroma do višine tega zneska. Poleg preostale dokumentacije morate v tem primeru predložiti tudi seznam nakupov z originalnimi računi.

Tudi poškodovano prtljago prijavite takoj, ko opazite poškodbo, oziroma rok za prijavo je sedem dni. Pisnemu zahtevku morate priložiti letalske vozovnice, prtljažni list in račun popravila ali izjavo servisa o škodi. Letalski prevoznik vam bo povrnil znesek popravila, medtem ko vam bo v primeru nepopravljivosti povrnil znesek za nakup nadomestne prtljage.

Ukrepajte pravočasno

Ko gre na potovanju kaj narobe, Zveza potrošnikov Slovenije svetuje naslednje. Ne glede na vrsto težave je pomembno, da ukrepate pravočasno, zato nikar ne čakajte s prijavo neljubega dogodka. Na svojo težavo, ki se vam je zgodila na potovanju, opozorite takoj. Vsako pomanjkljivost, ki jo opazite med potovanjem, čim prej sporočite predstavniku agencije, torej na kraju samem.

Zberite vse dokaze in vedno zahtevajte zapisnik ter shranite račune in fotografirajte pomanjkljivosti. Če ste imeli zaradi neustrezne izvedbe potovanja dodatne stroške, shranite vse račune. Fotografirajte pomanjkljivosti, kot so npr. neustrezna namestitev, oprema hotela, plaža. Kopije računov in fotografije priložite pritožbi. Pazite tudi na rok za vložitev pritožbe. Zakon namreč določa, da mora potrošnik poslati pritožbo organizatorju potovanja najkasneje v dveh mesecih po končanem potovanju. Svetujemo, da napišete samostojno pritožbo, kot dokaz pa lahko priložite skupno izjavo potnikov.

Kaj je zavarovanje pravne zaščite?

