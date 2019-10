Kitajci upravo Gorenja selijo v Ljubljano

Prilagoditev organizacijske strukture novemu poslovnemu okolju, znotraj katerega Gorenje deluje kot del korporacije Hisense, zahteva nadaljnjo optimizacijo učinkovitosti ter vitkejšo funkcijsko organizacijo skupine Gorenje, ki bo v celoti usklajena z organizacijo skupine Hisense, so danes sporočili iz Gorenja.

Upravo podjetja bodo iz Velenja selili v Ljubljano

Sklepni koraki integracije po navedbah Gorenja zajemajo tudi ločitev proizvodnega dela Gorenja od upravnega dela podjetja, vzpostavitev skupnih regijskih servisnih in storitvenih centrov ter združevanje prodajnih poslovnih enot v tujini.

Gorenje je od lani v lasti kitajske korporacije Hisense. Foto: Reuters

Korporacijske podporne funkcije za ves evropski del skupine Hisense bodo spadale pod podjetje Hisense Europe s sedežem v Ljubljani. Hisense bo s tem, kot je napovedal že ob prevzemu, v Sloveniji vzpostavil sedež upravljanja za vse svoje operacije v Evropi, medtem ko bo družba Gorenje obsegala le proizvodnjo v Velenju in hčerinske družbe.

Zaposleni v upravi ne bodo več spadali pod Gorenje

Zaposleni, katerih delovna mesta so vezana na upravo, bodo v prihodnje zaposleni v podjetju Hisense Europe, kljub temu pa bodo nekatere funkcije ostale na lokaciji v Velenju, so sporočili iz Gorenja.

"Zaradi neugodnega položaja na trgu dela in težav s pridobivanjem ustreznega kadra bomo, da bi obdržali čim več delovnih mest, vzpostavili nekatere skupne funkcije tudi na lokaciji v Velenju ter jih organizirali kot skupne storitve in kompetenčne centre za vso Evropo oziroma skupino Hisense, te iste funkcije pa ukinili v drugih državah, kjer so z njimi povezani stroški višji," so zapisali v Gorenju.

Združevanje Gorenjevih in Hisensovih poslovno-prodajnih enot se nadaljuje

V družbi so ob tem dodatno pojasnili, da bodo konkretne spremembe glede števila in razporeditve delovnih mest jasne po tem, ko bodo naredili sistemizacijo na novem podjetju. Pred tem bodo pripravili tudi analizo delovnih mest v režiji, da ugotovijo, katera so korporativna, katera pa vezana na proizvodno lokacijo. "Potem se bomo glede na posamezne oddelke odločali, kako in kje bo katera funkcija organizirana," so napovedali. Informacijo o spremembah so danes predstavili tudi svetu delavcev, z načrti pa so seznanili tudi zaposlene.

Regijsko bodo organizirali tudi klicne centre, in sicer na štirih lokacijah za vso Evropo, prav tako pa bodo dokončali združevanje Gorenjevih in Hisensovih poslovno-prodajnih enot po posameznih trgih v Evropi in v nekdanjih sovjetskih republikah, ki bodo po posameznih trgih odslej tudi s pravnega vidika eno podjetje, so še navedli v Gorenju.