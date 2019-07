Kdo vodi 2TDK: Dušan Zorko ali veliki gradbinci?

Že pri prvem večjem gradbenem razpisu, ki ga je objavilo državno projektno podjetje 2TDK, prihaja do zapletov, zaradi katerih utegne biti končna cena drugega tira krepko višja od načrtovanih 1,2 milijarde evrov. Ti pomenijo slabo popotnico pred spopadom za največje, več sto milijonov evrov vredne posle pri projektu: gradnjo predorov in viaduktov, za katere bo podjetje 2TDK že jeseni začelo iskati izvajalce del.

Kot smo že poročali, so v 2TDK pred mesecem dni za gradnjo mostu čez Glinščico, galerije in drugih pripadajočih objektov izbrali konzorcij treh podjetij: Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel. Šlo je za veliko presenečenje. Na razpisu je namreč premagal konzorcij Kolektor CPG, Rika Janeza Škrabca in Pomgrad Stanka Polaniča, treh največjih igralcev na domačem gradbenem trgu, ki se ves čas priprave projekta drugi tir omenjajo kot favoriti za največje posle.

Je bil že prvi posel na drugem tiru rezerviran za največje?

Izbira 2TDK je bila logična. Ponudba zmagovitega konzorcija je bila vredna osem milijonov evrov. To je 5,5 milijona evrov manj od ponudbe, ki jo je oddali Kolektor, SGP Pomgrad in Riko. Ti so bili most in ostale objekte pripravljeni zgraditi za 13,5 milijonov evrov.

A ves čas so razpis spremljale informacije, da gre za posel, vnaprej rezerviran za največje. Čeprav razpis od ponudnikov ni zahteval visokih in strogih pogojev, so nanj prispele le tri ponudbe. Najslabšo je poslalo primorsko gradbeno podjetje Godina, ki v poslih v Sloveniji pogosto nastopa kot Kolektorjev podizvajalec. Vredna je bila 14,4 milijona evrov, kar je več od vsote vseh prihodkov podjetja v letu 2016.

Na fotografiji od leve proti desni: Stojan Petrič (Kolektor), Stanko Polanič (Pomgrad), Janez Škrabec (Riko) Foto: STA

Nato se je zapletlo. Le nekaj ur preden bi odločitev o izboru konzorcija, ki ga vodi Markomark Nival, postala pravnomočna, so iz 2TDK sporočili, da so razveljavili odločitev o izbiri izvajalca. Razlog: v 2TDK so ugotovili, da "faza pregleda in ocenjevanja ponudb ni bila ustrezno opravljena", zato so se odločili "odpraviti nezakonitost".

Kaj razkrivajo dokumenti

Dokumenti in podatki, ki smo jih na Siol.net pridobili in analizirali v zadnjih dneh, mečejo veliko senco dvoma nad ravnanje podjetja 2TDK:

To je kar samo razveljavilo sklep o izbiri daleč najcenejšega ponudnika na razpisu. Gre za potezo, unikatno na področju javnega naročanja pri cestnih in železniških projektih, kjer o morebitnih nepravilnostih pri izbiri odloča poseben organ, državna revizijska komisija, in to šele po pritožbi katerega od neizbranih ponudnikov.

Pri tem so v 2TDK navajali vprašljive pravne in druge razloge, ki jih ves čas spreminjajo. Najprej so v sklepu o izbiru ugotovili, da ponudba konzorcija, ki ga vodi Markomark Nival, izpolnjuje vseh pogoje, da so njene reference ustrezne, ni neobičajno nizka in da ne obstajajo drugi razlogi za njeno izločitev. Nato so si premislili. "Ugotovljena je bila računska napaka, ki (...) ne bi vplivala na potek postopka," so pojasnili na 2TDK. Po neuradnih informacijah je do napake prišlo pri razpisni formuli za izračun ene od postavk, kar pomeni, da ni imela vpliva na cenovna razmerja med ponudniki.

A pred dnevi so na 2TDK spet obrnili ploščo. Potrdili so, da "dodatno preverjajo sum neustreznosti ene izmed predloženih referenc", ki jo je oddal zmagovalni konzorcij. Po naših informacijah gre za enega od poslov z Mestno občino Ljubljana.

V 2TDK so se za naknadno preverjanje reference odločili šele po tem, ko so od konzorcija, ki ga vodi Kolektor CPG, prejeli poziv za odpravo nezakonitosti. To so v petek za Siol.net potrdili tudi v podjetju. Na vprašanje, ali sta bila predsednik in član uprave 2TDK, Dušan Zorko in Marko Brezigar, v zvezi s tem razpisom v stikih s predstavniki ponudnikov oziroma komerkoli, ki ni zaposlen v podjetju, v 2TDK niso odgovorili. Zakaj torej preverjajo referenco, ki so jo enkrat že potrdili? "Prejeli smo nekatere nove informacije, ki jih preverjamo, zato smo se ponovno obrnili na naročnike, ki so potrdili nekatere reference," odgovarjajo v 2TDK.

Kar je najpomembneje, v 2TDK so razveljavili izbiro daleč najcenejšega ponudnika. Ponudba konzorcija, ki ga vodi Markomark Nival, je tudi edina, ki je nižja od predvidene vrednosti del v dolini reke Glinščice, navedene v revidiranem investicijskem programu za drugi tir (9,4 milijona evrov). Gre za temeljni dokument projekta drugi tir, ki ga je januarja letos potrdila vlada Marjana Šarca. Ponudba konzorcija treh velikih gradbincev je bila od predvidene cene višja za dobre štiri milijone evrov. Investicijski program je bil eden od ključnih pogojev za mednarodno financiranje projekta, ki mu je Evropska investicijska banka (EIB) odobrila 250 milijonov evrov vredno posojilo, za katerega bo s poroštvim jamčila država.

Neuradno: bo razpis celo razveljavljen?

Po nekaterih informacijah na 2TDK razmišljajo tudi o možnosti, da bi razpis razveljavili, pri čemer naj bi se sklicevali na domnevne pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji. Na vprašanje, ali to drži in zakaj preučujejo to možnost, na 2TDK niso odgovorili.

"Ko bodo razjasnjene vse okoliščine glede ustreznosti reference, bo naročnik sprejel odločitev in o tem obvestil javnost. Ker je postopek v teku, informacije podajamo izjemoma in izključno zaradi interesa javnosti," so sporočili iz podjetja. Projektna dokumentacija je sicer delo Marjana Pipenbaherja, verjetno najuglednejšega slovenskega projektanta mostov. Delal je načrte za mostove v številnih državah sveta, nazadnje za pelješki most na Hrvaškem.

Alenka Bratušek zahteva pojasnila

Podjetje 2TDK je v izključni lasti države, ki ga je ustanovila za gradnjo in upravljanje drugega tira. Njegovo upravo vodi Dušan Zorko, nadzorni svet pa vodi Matej Pirc, sicer glavni izvršni direktor Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), bolj znane kot slabe banke.

Foto: STA "Zahtevali smo dodatna pojasnila o omenjeni odločitvi, le-ta pričakujemo v kratkem. Nadzorni svet torej spremlja zadevo še naprej in bo, če se bo pokazala potreba, ukrepal skladno s svojimi pristojnostmi. Ker je postopek v teku, drugih informacij ne moremo podajati," je za Siol.net pojasnil Pirc, ki nas je za podrobnejše informacije o postopku izbire napotil na upravo 2TDK.

Pojasnila zahteva tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. "Na ministrstvu ne moremo vplivati na ponudbe podjetij, ki so se in se še bodo prijavila na razpis 2TDK. Pričakujemo pa, da bodo podjetja pri ponudbah ostajala znotraj okvirov, določenih v investicijskem programu," opozarjajo na ministrstvu, ki mu zakon o drugem tiru omogoča izvedbo dodatnega nadzora delovanja 2TDK v primeru sumov nepravilnosti.

Generalka pred pol milijarde evrov vrednimi razpisi

Prav zato velja zadnje dogajanje na 2TDK postaviti v širši kontekst. Razpis za most na Glinščici je namreč le generalka pred drugimi večjimi razpisi. Že predvidoma septembra bo podjetje 2TDK objavilo predkvalifikacijska razpisa za gradbena dela od Divače do konca predora T2 v bližini Kastelca in dela od konca predora T2 do Luke Koper. Vanj bodo ob gradbenih delih zajeli tudi predore in viadukte. Oba sklopa del sta vredna od 500 do 600 milijonov evrov.

Do zdaj so bili pri projektu oddani trije večji posli. 15 milijonov evrov vredna pripravljalna dela na trasi, med katere spada tudi gradnja dostopnih cest do trase, trenutno opravljata skupina Kolektor in sarajevska družba Euroasfalt. Že v času ministrovanja Petra Gašperšiča sta zaradi zamude pri začetku del zahtevala podpis aneksa, vrednega dva milijona evrov, a nista bila uslišana. Jeseni sta se zahtevi odpovedala.

Bolj uspešen je bil Kolektor CPG pri zahtevi za 1,3-milijonski aneks k šest milijonov evrov vredni pogodbi za gradnjo izvlečnega tira, ki ga je direkcija za infrastrukturo odobrila. Prejšnji mesec pa je podjetje 2TDK s konzorcijem treh projektantskih družb (Elea IC, SŽ-Projektivno podjetje in IRGO Consulting) podpisalo 17,5 milijona evrov vredno pogodbo o izdelavi projektov za izvedbo.