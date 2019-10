Kdo bo vodil stečaj Adrie Airways

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Upniki, med njimi tudi potniki, ki so kupili karte, a je Adria že pred tem prenehala z letenjem, morajo v treh mesecih prijaviti svoje terjatve do Adrie ter morebitne ločitvene in izločitvene zahtevke. Zadnji dan za prijavo je 3. januar 2020.

Za stečajnega upravitelja je sodišče imenovalo Janeza Pustatičnika, ki po zadnjih podatkih vodi 64 insolvenčnih postopkov, torej stečajev in prisilnih poravnav družb ter osebnih stečajev. Med njimi ni večjih gospodarskih družb. Deluje prek svojega podjetja Insolvia, ki je lani ustvarilo okoli 115 tisoč evrov prihodkov.

Nekoč je bil direktor trženja na Vzajemni, ko jo je vodil še Boštjan Aver, član uprave pa je bil njegov brat Peter Pustatičnik. Pozneje je imel Janez Pustatičnik tudi ambicije po članstvu v upravi zdravstvene zavarovalnice, a ga je Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) označila kot neustreznega. Odločitev je izpodbijal na vrhovnem sodišču, a je spor izgubil.

Že lani več kot 60 milijonov evrov dolgov

Janez Pustatičnik bo v naslednjih mesecih ugotavljal, koliko dolgov ima Adria in koliko premoženja je v stečajni masi.

Po podatkih iz konca lanskega leta je dolgov do dobaviteljev, lizinških družb, letališč, zaposlenih in drugih upnikov že za več kot 60 milijonov evrov. Ob tem je imela za več kot 14 milijonov evrov negativnega kapitala. Poleg tega je Adria tudi v letošnjem letu poslovala negativno in še slabše od lanskega leta, ki je bilo eno najslabših v zgodovini družbe.

Med večjimi upniki so po naših informacijah:

- Kontrola zračnega prometa, ki je v državni lasti in ji Adria dolguje 600 tisoč evrov, poplačuje pa se iz "terjatev, ki jih ima Adria Airways za čarterske polete do Kompasa"

- že pred tem je morala Adria prekiniti sodelovanje z Adrio Airways Tehniko, ki je servisirala njena letala. Namesto denarja je Adria Airways Tehnika od Adrie prejela hangar na Brniku, vendar ji je Adria po naših informacijah še vedno ostala dolžna.

- neporavnani so ostali tudi dolgovi do Eurocontrol, evropskega regulatorja zračnega prometa. Da je Adria sploh še lahko letela, so po naših informacijah morali te obveznosti poravnavati kar lizinške hiše, od katerih je Adria najemala letala.

- 558 zaposlenih, ki bodo v kratkem dobili odpovedi delovnih razmerij, so zaman čakali na obljubljeno preostalo četrtino plače za mesec avgust.

Bo stečajni upravitelj preverjal svetovalne posle? V kratkem bo znano tudi, ali je Adria v celoti poravnala obveznosti do podjetja 4K Invest International, ki ji je v zadnjih letih na podlagi svetovalnih pogodb izstavil milijonske račune. Če bo v poslih Adrie z njenim lastnikom ugotovil oškodovanje, jih lahko stečajni upravitelj izpodbija in zahteva vračilo denarja. A vprašanje, če bo nemški sklad 4K Invest, ki je prevzel Adrio in nekatere druge naložbe, takrat še obstajal. V začetku tega tedna je namreč ugasnila njegova uradna spletna stran. Kot smo razkrili, je njihovo luksemburško podjetje 4K Invest Central že likvidiralo vse druge naložbe. V njegovih bilancah je ostala le še Adria Airways. Foto: Siol.net

Kaj je še ostalo v stečajni masi?

Za zdaj je nejasno koliko, če sploh kaj, bodo upniki prejeli iz stečajne mase. Adria namreč nima v lasti nobenega večjega premoženja, saj so vsa letala v najemu od lizinških družb. Edina vrednost družbe je vzpostavljena letalska operacija, torej letala s posadko. Vendar je Adria po tem, ko je na sodišče vložila zahtevo za začetek stečaja, samodejno ostala brez licence za letenje.

Adria je imela konec lanskega leta za okoli 15 milijonov evrov terjatev do poslovnih partnerjev, med katerimi so turistične agencije, vendar so te po vsej verjetnosti že zastavljene oziroma se bodo z njimi poplačali največji upniki družbe.

Bilance Adrie Airways za zadnja tri leta, odkar je v lasti nemškega sklada 4K Invest, sicer niso verodostojne. V njih se zaradi računovodskih trikov, s katerimi so Adrio reševali pred stečajem, skriva visoka izguba, družba pa je najmanj od konca lanskega leta globoko insolventna.