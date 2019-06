Kdo bo v Izoli gradil "slovenski Cannes": srbski tajkun ali Popovičev gradbinec?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med interesenti za marino in zemljišča v Izoli se v zadnjih tednih omenja več imen. Med njimi sta Miodrag Kostić in Ante Guberac.

Medtem ko se je že začel nov krog prodaje Marine Izola, je potencialnim kupcem skupaj na voljo več kot 150.000 kvadratnih metrov ob morski obali. Od razpleta teh poslov bo odvisno, kakšna bo nova podoba Izole, ki je po oceni številnih zaspala v razvoju, in kdo bo imel pri tem glavno besedo.

Vse to se dogaja v času, ko je občina Izola utrpela velik finančni udarec, saj je morala podjetju R Mercuri po izgubljeni pravdi na sodišču plačati slaba dva milijona evrov, kar je več kot desetina njenega letnega proračuna. Prav zaradi tega občina odprodaja nekatere nepremičnine.

Med interesenti za marino in zemljišča v Izoli se v zadnjih tednih omenja več imen. Eden od njih je podjetje Grafist v lasti Anteja Guberca. Gre za nekdanjega hišnega gradbinca Mestne občine Koper v obdobju, ko je to vodil Boris Popovič. Grafist ima že od leta 2009 v lasti Marino Koper, trenutno pa na območju Bonifike v Kopru gradi nove prostore za tamkajšnji davčni urad, upravno enote, izpostavo geodetske uprave in različne inšpekcijske službe.

Drugo ime, ki se ga najpogosteje omenja v povezavi z nakupi v Izoli, je srbski tajkun Miodrag Kostić, ki ima na Obali že v lasti Hotel Kempinski in večinski lastniški delež v portoroškem letališču, neuspešno pa si je prizadeval za nakup tamkajšnjih Istrabenzovih šestih hotelov.

Kostićevi načrti na Obali, ki jo želi po lastnih besedah spremeniti v "slovenski Cannes", so del širše operacije postopne selitve dela njegovega premoženja in finančnih virov iz Srbije, kjer že nekaj časa ni v dobrih odnosih z aktualno oblastjo. Z nakupom Gorenjske banke je Kostić v roke že dobil njena zemljišča na območju Izole: tako imenovani trikotnik pri hotelu Delfin, ki ga je banka zasegla propadlemu gradbincu Konstruktor, in 54.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče, na katerem stoji Merkur.

Prav tako bi lahko Kostić potisnil nogo med vrata načrtovane prodaje zemljišča na območju Delamarisa, ki ga kupuje nemško-slovenski poslovnež Matjaž Markelj. To je namreč trenutno v lasti avstrijske družbe Heta Asset Resolution, slabe banke nekdanjega Hypa, ki je trenutno v postopku prodaje. Eden od štirih kandidatov za nakup je tudi Kostić.

1) MARINA IZOLA - 700 privezov, globina akvatorija 4 metre. - lastnica zemljišč, na katerih deluje marina, je občina Izola, vendar je na njih do leta 2054 vpisana stavbna pravica. - z marino upravlja podjetje Porting d.o.o., ki ga vodi Enrico Galassi. Na koncu njegove lastniške verige je italijansko podjetje Altan Pregabbricati (po novem se imenuje Ema), ki je zaradi finančnih težav končalo v postopku likvidacije. - financer in hipotekarni upnik je Banka Intesa Sanpaolo (prej njena lizinška družba Finor). Že pred časom je Italijanom odobrila 8,3 milijona evrov posojila, ki ga morajo vrniti do leta 2029. Nanj plačujejo visoko variabilno obrestno mero s kar 5,5-odstotnim pribitkom. - marino prodaja primorski odvetnik Janez Starman, ki je Italijane že pred leti zastopal v pravdnih postopkih proti občini Izola. - v preteklosti so že nekajkrat iskali kupca za marino, vendar niso bili uspešni, saj so bila cenovna pričakovanja previsoka. V zadnjih letih so si jo ogledovali koprsko gradbeno podjetje Grafist, privatizacijski mogotec in nepremičninski poslovnež Igor Lah, tuji skladi,... - koliko zdaj pričakujejo za marino, ni znano. Glede na to, koliko je Adventura Holding konec lanskega leta plačala za Marino Portorož, ki ima 650 privezov, pa bi lahko cena presegla 20 milijonov evrov. Foto: Marina Izola Foto: Marina Izola Foto: Marina Izola

2) LADJEDELNICA IZOLA - dva sklopa zemljišč v skupnem obsegu 80 tisoč kvadratnih metrov. Njuna lastnika sta družbi DUTB in Heta Asset Resolution, vsaka od njiju vodi svoj prodajni postopek. - zemljišče leži tik ob morju, na območju nekdanje predelovalne tovarne rib Delamaris in ob zemljišču nekdanje Ladjedelnice Izola. Na njem stoji nekaj spomeniško zaščitenih objektov, vključno z ruševinami cerkve Svetega Petra. Skladišče rib bi preoblikovali v muzej, v proizvodni hali pa bi uredili restavracijo. - z novim predlogom prostorskega načrta je območje opredeljeno za celoletno turistično dejavnost. Izdelan je projekt, ki predvideva izgradnjo turističnega resorta z vrhunskim družinskim hotelom (prostorne sobe z razgledom na morje, restavracije, bari, welness,...) ter notranjim in zunanjim vodnim kompleksom (do 1000 obiskovalcev). Projekt predvideva tudi izgradnjo javne promenade ob obali ter obvodno in podzemno parkiranje. - prodajna cena: a) DUTB - devet milijonov evrov plus davek. b) Heta - sedem milijonov evrov plus davek. - za zemljišča, ki jih prodaja Heta, naj bi bil že izbran kupec. To je podjetje Furlania Development, ki ima lastnika iz Nemčije, njegov direktor pa je Matjaž Markelj, ki živi v Berlinu. Pogodba še ni podpisana, saj želijo Nemci spremeniti projekt. Želijo imeti več stanovanj, poleg tega bi iz projekta izvzeli welness center. Če bi Heta končala v rokah Miodraga Kostića, bi lahko prodaja propadla. Foto: DUTB Foto: DUTB Foto: DUTB Foto: DUTB Foto: DUTB

3) ARGOLINA - dobrih 23 tisoč kvadratnih metrov zemljišč v neposredni soseščini Marine Izola. Na njih je predvidena revitalizacija degradiranih industrijskih območij. V večji meri so zemljišča namenjena gradnji turističnih kapacitet, preostalo je območje zelenih površin. - v preteklosti je bilo istoimensko projektno podjetje v lasti družbe MPM Engineering Boštjana Čokla. Leta 2006 ga je prevzela oziroma kupila Abanka, od leta 2014 pa je v lasti DUTB, ki zanj vodi prodajni postopek. - prodajna cena: 8,86 milijona evrov plus davek. Foto: DUTB Foto: DUTB Foto: DUTB

4) TRIKOTNIK IZOLA - nekaj manj kot 26 tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče ob hotelu Delfin. - njegova lastnica je Gorenjska banka. Pred tem je bilo zemljišče v lasti družbe Konstruktor Invest, ki je imela velike načrte. Razveljavljeni prostorski načrt je predvideval gradnjo hotela z 250 posteljami, 130 apartmajev, garažno hišo, stanovanja,... - stečajni upravitelj Konstruktor Investa je zemljišča nazadnje skušal prodati za 5,4 milijona evrov, kar je skoraj polovico manj od ocenjene vrednosti. Sodni cenilec ga je ovrednotil na slabih deset milijonov evrov, kolikor so znašale tudi hipoteke Gorenjske banke, s katerima je bilo obremenjeno zemljišče. Na koncu je banka zanje plačala 3,4 milijona evrov. - prodajna cena: 3,87 milijona evrov plus davek. Foto: Gorenjska Banka Foto: Gorenjska Banka