Kaos na Hrvaškem: "V torek zapiramo bencinske črpalke"

"Če do torka vlada ne bo sprejela ukrepov, ki bodo omogočili normalno poslovanje, bomo zaprli bencinske črpalke," je danes dejal šef združenja hrvaških malih trgovcev naftnih derivatov Armando Miljavac.

"Ne vem, kaj naj rečem. Nismo srečni ob tem, vendar nam drugega ne preostane," je po poročanju Index.hr danes dejal Miljavac, ki predstavlja več deset majhnih trgovcev z naftnimi derivati. Tu upravljajo z več kot stotimi bencinskimi črpalkami po vsej državi. "Osem mesecev krvavimo. Izčrpali smo vse rezerve. Razlike v cenah so premajhne za normalno poslovanje," je poudaril Miljavac in dodal, da je večina podjetij pred stečajem. "Banke se nas izogibajo, za njih smo mi trupla," je stanje poslovnega okolja na Hrvaškem pojasnil Miljavac.

"Naša rešitev je zelo preprosta. Mi menimo, da ne moremo subvencionirati celotne populacije. Mi tudi plačujemo za gorivo gospoda, ki se vozi naokoli z gliserjem. Zato zahtevamo popolno liberalizacijo cen goriv in posebne bone, do katerih pa bodo upravičeni samo socialno ogroženi ljudje," je razložil Miljavac, ki je ob tem poudaril, da imajo mali trgovci z naftnimi derivati na Hrvaškem v lasti petino vseh bencinskih črpalk. In zaposlujejo več kot tisoč ljudi.

"Če bi vlada sprejela naš predlog, bomo preživeli vsaj do konca tega leta. Za zdaj z vsakim prodanim litrom bencina mi izgubimo 1,5 kune oziroma okoli 20 evrskih centov," je dodal Miljavac.