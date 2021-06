Kakšno je zanimanje Slovencev za nakup nepremičnin na Hrvaškem

Slovenci imajo na Hrvaškem več kot sto tisoč nepremičnin, večinoma hiš in apartmajev ob hrvaški obali. V zadnjih 20 letih so tujci na Hrvaškem kupili 42 tisoč nepremičnin, od tega Slovenci tretjino. Sledijo jim Nemci, Avstrijci, Italijani in Madžari. Po veliki rasti cen nepremičnin v Sloveniji, rekordni količini privarčevanega denarja Slovencev na bankah, ničelnim bančnim obrestnim meram in ugodnih posojilih se Slovenci še bolj spogledujejo z nakupom nepremičnin na Hrvaškem.

Čeprav je Radenko Stanivuković, direktor hrvaške nepremičninske agencije Promova, za spletni oglasnik bolha.com poudaril, da se je zanimanje slovenskih državljanov za nakup nepremičnin v Istri in na obmejnih območjih v zadnjem letu povečalo, direktor slovenske nepremičninske družbe ABC nepremičnine Andrej Kuplenk opaža nasprotno.

"Zaradi pandemije in omejitev, povezanih s prehodi državnih meja, se je zanimanje naših državljanov v primerjavi s preteklimi leti zmanjšalo za več kot 60 odstotkov," ugotavlja.

Večina Slovencev po njegovih navedbah išče nepremičnino blizu morja, najbolj v Istri in na otoku Krku. Meni, da je tako zaradi bližine doma oziroma hitre dostopnosti, deloma pa tudi zaradi tam že prisotnih slovenskih lastnikov počitniških hiš.

V Vrsarju je treba za kvadratni meter nepremičnine v povprečju odšteti 2.433 evrov. Foto: Getty Images "Seveda so obalna mesta in naselja bolj privlačna in veliko dražja, a kot kaže, ima tudi notranjost Istre svoje čare. Vse več kupcev tudi v tem delu najde svoj mir in zabavo," pojasnjuje Josip Šikić iz JO-DA nekretnine.

Večina za nakup ne potrebuje posojila

Andrej Kuplenk, direktor ABC nepremičnin, opaža, da več kot 90 odstotkov Slovencev nepremičnine na Hrvaškem kupuje s privarčevanim denarjem. Foto: Osebni arhiv Slovenci najbolj povprašujejo po apartmajih v vrednosti do 150 tisoč evrov in hišah v vrednosti do 250 tisoč evrov.

"Premožnejši Slovenci pa iščejo bolj redke 'bisere' in so zanje pripravljeni odšteti tudi več kot štiri tisoč evrov za kvadratni meter. Zlasti to velja za luksuzne nepremičnine v Savudriji, kjer na primer najcenejša nepremičnina v Petram resortu stane dobrih 150 tisoč evrov, najdražja vila pa več kot 1,7 milijona evrov," ponazori Kuplenk.

Dodaja, da Slovenci v več kot 70 odstotkih nepremičnino kupujejo za lastne užitke, preostali pa tudi kot naložbo za oddajanje v najem. Po njegovem opažanju jih več kot 90 odstotkov kupuje z lastnimi sredstvi, le desetina si pomaga z bančnim posojilom.

Cene drvijo navzgor

Cene v tretjem četrtletju lanskega leta so se po podatkih bolha.com v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019 na Hrvaškem zvišale za sedem odstotkov. Kljub temu navajajo, da so cene v Istri in Kvarnerju še vedno za skoraj polovico nižje kot v Ljubljani ali v Kopru. Medtem ko je tu povprečna cena kvadratnega metra v lanskem letu presegla 2.500 evrov, je v hrvaški Istri v povprečju znašala 1.500 evrov. V notranjosti Istre je za kvadratni meter treba odšteti od 600 evrov, v obmorskih krajih pa 1.355 evrov v Medulinu, 1.747 evrov v Rovinju in 2.433 evrov v Vrsarju, razkriva ponudba več kot 200 počitniških objektov na bolha.com.

Kuplenk dvig cen hrvaških nepremičnin pripisuje več dejavnikom. Podražil se je gradbeni material, zvišali so se stroški dela, zgrajena je boljša infrastruktura, vse bližje je prestavitev schengenske meje, Hrvati se selijo iz notranjosti države na obalo, s tem pa narašča zanimanje morebitnih kupcev.

"V zadnjem letu so cene hrvaških nepremičnin ponekod poskočile tudi več kot 30 odstotkov," opozarja Kuplenk.

V Rovinju je treba za kvadratni meter stanovanjske površine v povprečju odšteti 1.747 evrov. Foto: Getty Images Dodaten dejavnik za večjo priljubljenost hrvaških nepremičnin je tudi poenostavljen postopek registracije lastninske pravice za državljane EU.

"Od vstopa Hrvaške v EU je postopek neprimerljivo hitrejši, kar ni zanemarljivo pri izbiri nepremičnin za slovenske državljane. Sicer pa za ljudi nepremičnine in štiri stene, med katerimi zdaj preživimo več časa, postajajo vse pomembnejše. Prej je bil večji poudarek na potovanjih in avtomobilih," je prepričan Branko Papeš, direktor nepremičninske agencije Dogma nekretnine.