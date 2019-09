Kako najti optimalen način ogrevanja in kateri je najcenejši?

Na trgu je veliko različnih vrst ogrevalnih sistemov. Pogosto med lastniki nepremičnin prevlada izbor, ki vključuje samo en parameter, kot je na primer nizka nabavna cena energenta ali cena investicije. A dilemo pri izbiri energenta in nove naprave za ogrevanje je treba obravnavati celostno, ne samo z vidika cene energenta ali naložbe.

"Eno je cena energenta, drugo pa cena naložbe v nov ogrevalni sistem in morebitna subvencija Eko sklada. Treba je dobro pretehtati najugodnejše razmerje med investicijo in prihranki pri nakupu energentov," poudarja energetski svetovalec pri svetovalni mreži EN SVET Aleš Borut Ivanko.

Ivanko ob tem spomni, da je nakup sodobne kondenzacijske plinske peči na zemeljski plin lahko subvencioniran tudi do 50 odstotkov nabavne cene. Nakup toplotne črpalke za hišo pa se brez ustrezne toplotne izolacije stavbe morda ne splača niti po desetih letih, saj jo bo morda že prej treba zamenjati z novo napravo.

Vzemite si čas za razmislek

Zato je odločitev o novem ogrevalnem sistemu nujno sprejeti premišljeno, najbolje ob pomoči neodvisnih svetovalcev. Če jo boste sprejemali v naglici, vas ta lahko drago stane. "Zaradi napačne odločitve lahko v 20 letih skozi okno vržete tudi do 30 tisoč evrov več, kot bi jih lahko," pa opozarja Patricjo Božič, energetski svetovalec pri svetovalni mreži EN SVET.

Po njegovih izračunih, ki upoštevajo ceno energenta, naložbo v kurilno napravo in vzdrževanje naprave, je še vedno najcenejše ogrevanje na drva, najdražje pa ogrevanje na utekočinjeni naftni plin (UNP).

A težko si na primer predstavljamo, da bi sredi mesta kurili drva. Kurjenje na trda goriva je namreč zaradi varovanja kakovosti zraka (Odlok o načrtu za kakovost zraka) prepovedano v devetih občinah, in sicer v mestnih občinah Ljubljana, Maribor, Kranj, Celje, Novo mesto, Murska Sobota in v občinah Hrastnik, Zagorje ter Trbovlje.

Tudi zadnja leta priljubljene toplotne črpalke niso vselej idealna rešitev. Na območjih s toplovodnim ali plinovodnim omrežjem namreč za vgradnjo drugih sistemov, tudi toplotnih črpalk, ni mogoče dobiti nepovratnih sredstev.

Kakšne so cene koristne energije

V nadaljevanju za vsak energent posebej podrobneje predstavljamo izračune stroškov v 20-letnem obdobju. Cene energentov so upoštevane na dan 1. 9. 2019, izračuni pa ne upoštevajo subvencij Eko sklada. Ta je namreč za posamezno subvencionirano ogrevalno napravo določena v različnih razponih.

S subvencijo do 60 odstotkov naložbe

Na višino subvencije Eko sklada vpliva, ali stanovanjski objekt, kjer se menjuje stara kurilna naprava z novo, stoji na območjih z Odlokom o načrtu za kakovost zraka ali zunaj teh. Tudi za prvo vgradnjo ogrevalne naprave veljajo za toplotne črpalke in ogrevalne naprave na lesno biomaso nižje subvencije kot pri zamenjavi stare ogrevalne naprave.

V dvajsetih letih lahko prihranite do 30 tisoč evrov

Spodnji graf prikazuje strošek naložbe, nabave energenta in vzdrževanja posameznega ogrevalnega sistema oziroma ogrevalne naprave v 20-letnem obdobju. Iz izračuna je izvzet strošek za distribucijski sistem po hiši in ogrevana telesa, ki je v vseh primerih enak. Izračuni so narejeni za enodružinsko stanovanjsko hišo, ki za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode letno porabi 15 tisoč kWh energije oziroma okoli 1.600 litrov kurilnega olja.

"Če upoštevamo, da je mogoče pri pečeh na lesno biomaso, toplotnih črpalkah in pečeh na zemeljski plin pridobiti subvencijo Eko sklada v višini tudi do 50 odstotkov, lahko za dani primer hitro ugotovimo, da so prihranki v primerjavi z vgradnjo peči na kurilno olje ali peči na utekočinjen naftni visoki. Ti za dani primer znašajo od približno 25 do 30 tisoč evrov v 20-letnem obdobju," še pojasnjuje Božič.

Če bi na primer vzeli hišo z manjšimi toplotnimi izgubami, bi ugotovili, da v takem primeru energent, s katerim se bomo ogrevali, nekoliko zgubi pomen, začetna naložba pa pridobi pomembnejšo vlogo pri odločitvi, če se spomnimo na prvi primer.