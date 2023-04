Kako najhitreje do znanja novega jezika?

Učenje tujega jezika je lahko odvečna dolžnost, karierna obveznost ali pa koristen hobi in odlična priložnost za širjenje svojih obzorij, navezovanje stikov ter spoznavanje tujih kultur, kar nas bogati in nam prinaša samozavest. Vedno, ko se v tujini srečamo s tujim jezikom, ki ga ne obvladamo, nam je žal, da ne znamo vsaj kakšne vsakodnevne fraze, saj bi bil stik z deželo pristnejši. Si predstavljate, da se je določene ravni jezika mogoče naučiti še do tega poletja in da bi nekje na dopustu v tujini že lahko komunicirali v jeziku dežele, ki jo obiskujete? To je povsem mogoče, če boste predani svojemu cilju in če boste za jezikovnega učitelja izbrali pravo osebe iz prave jezikovne šole.

Angleščina je najbolj razširjen jezik na svetu, kot materni in drugi oziroma tuji jezik angleščino govori milijarda in pol ljudi, španščino 548 milijonov, 270 milijonov ljudi govori ruščino, nemščino približno 200 milijonov ljudi, francoščino 274 milijonov ljudi, italijanščino pa približno 68 milijonov ljudi. Izberite si jezik, ki bi vam najbolj koristil na vaši karierni poti, na vaših potovanjih, pri akademskem delu ali osebni rasti.

Učenje novega tujega jezika ima veliko koristi, ker s tem uporabljamo možgane na način, ki ga sicer ne bi, krepimo možganske funkcije, kot so spomin, reševanje problemov, večopravilnost in sposobnosti opazovanja.

Jezikovna šola s 145-letno tradicijo vam s svojimi metodami učenja ter z veliko konverzacije omogoča hiter napredek in veliko praktičnega znanja, tako da je še vedno čas, da do poletja usvojite ali osvežite enega od tujih jezikov.

To je mogoče z intenzivno jezikovno izkušnjo v živo z učitelji v Berlitzevem jezikovnem centru ali spletni učilnici.

Individualni jezikovni tečaji SPRING EXPRESS za odrasle in otroke so oblikovani po meri in potekajo v živo z učiteljem, in sicer lahko prek spleta ali v Berlitzevih jezikovnih centrih.

Na voljo so številni jeziki, vse stopnje, različne tematike. Izbirate lahko med angleščino, nemščino, italijanščino, francoščino, španščino, ruščino, slovenščino, hrvaščino in srbščino.

Od popolnega nerazumevanja do praktične uporabe v resničnem življenju

Vsaka učna ura temelji na nalogah z določenimi učnimi cilji. Na ta način lahko svoj novi jezik takoj uporabite v dejanskih položajih. Za lažje usvajanje novega jezika ima vsaka učna ura enako zasnovo. Učitelj vam najprej predstavi novo vsebino, nato sodelujete pri vodenih in splošnih vajah, na koncu pa vas spodbuja, da naučeno izvedete v praksi. S tem boste manj časa porabili za učenje novega jezika in več za to, kar vam je pomembno – vodenje podjetja, preživljanje časa z družino ali raziskovanje novih kotičkov sveta.

Če so cilji jasni, je mogoč hiter napredek

Pred začetkom tečaja v jezikovni šoli Berlitz morate najprej upoštevati nekaj korakov, da boste skupaj z učitelji našli pravo učno pot, ki vam bo dala ustrezno raven znanja in vam omogočala hiter napredek pri doseganju ciljev. To je Berlitzev učni proces, ki so ga zasnovali kot orodje za zagotavljanje kakovosti med učenjem.

Skupaj z učitelji ugotovite, kakšen je vaš položaj, kakšni so vaši specifični cilji, kakšna je vaša raven znanja ter kaj želite doseči s svojim jezikovnim in kulturnim programom.

Ko so vaši cilji znani, vam jasno razložijo možnosti usposabljanja, ki bi vam najbolj ustrezale. Sledi razlaga, kako vse skupaj poteka, učenje se lahko začne. Spoznali boste svoje jezikovne učitelje, se seznanili z delovanjem učnega centra, prejeli gradivo programa in spoznali Berlitzeve platforme.

Berlitz je v svoji 145-letni zgodovini pomagal pri povezovanju in sporazumevanju milijonom ljudi, od direktorjev do predsednikov, slavnih osebnosti in vrhunskih športnikov.

