Kako je potekalo poslovno mreženje v novi realnosti?

2. oktobra je bil v Grand hotelu Union že 6. NetPRO , največja poslovna in networking konferenca v Sloveniji, v organizaciji TSmedia in Business Intelligence Centra. Letošnji NetPRO je bil nekoliko drugačen, v več pogledih. Ob upoštevanju vseh aktualnih priporočil NIJZ se je na dogodku zbralo 70 slovenskih menedžerjev in podjetnikov, kar je nekoliko manj kot doslej, a je bil cilj konference dosežen. Pester program je pospremilo sproščeno mreženje prisotnih poslovnežev in podjetnikov, kjer so se stkale številne nove poslovne sinergije.

Številna podjetja so zaradi koronakrize prizadeta, a je bila ta kljub vsemu za številna podjetja tudi odskočna deska za nove poslovne priložnosti.

Pozitivne izkušnje, nekaj idej in nasvetov, kako se spopadati s kriznimi razmerami in kako se odzvati v tej novi realnosti, smo lahko slišali od številnih priznanih strokovnjakov in uspešnih slovenskih podjetnikov, ki so prisotnim predstavili svoje bogate izkušnje in delili svoje znanje.

Iz garaže v spalnico Jennifer Lopez

Iztok Vodičar, solastnik podjetja Lupit Pole Foto: Jan Lukanović Iztok Vodičar, solastnik podjetja Lupit Pole, je udeležencem konference predstavil lastno zgodbo o uspehu, s katero je svoj produkt pripeljal iz garaže v spalnico Jennifer Lopez. S prisotnimi je delil nasvete, kako se spopasti s poslovnimi izzivi in osvojiti slovenski trg ter prodreti na tuje.

Obstaja ena prava smer. Navzgor!

Domen Rozman, Idejni vodja Dunking Devils Foto: Jan Lukanović Kako pomembna je uigranost ekipe in zakaj je tako za uspeh kot tudi za neuspeh odločilna vloga vsakega posameznika v ekipi, je na primeru akrobatske ekipe Dunking Devils z energičnim in karizmatičnim nastopom ponazoril njen idejni vodja Domen Rozman. "Če 'falimo', 'falimo' kot ekipa, in če zadenemo, zadenemo kot ekipa," pravi Domen, čigar mantra je: Obstaja ena prava smer. Navzgor! Udeležence konference je navdušil z norimi idejami, ki se jih skupina Dunking Dveils že več kot desetletje loteva s svojimi projekti.

Zakaj so podporne funkcije v podjetjih prevečkrat podcenjene in spregledane

Dr. Nana Šumrada Slavnič, LLM, vodja pravne službe pri Ekipa2 d.o.o. in Outfit7 Foto: Jan Lukanović O tem je spregovorila strokovnjakinja za finančno in davčno pravo, dr. Nana Šumrada Slavnič, vodja pravne službe pri družbah Ekipa2 in Outfit7. Odgovorila je na večkrat zastavljeno vprašanje, na kakšen način lahko nosilci podpornih dejavnosti dodajo vrednost tako imenovane "core" dejavnosti podjetja in zakaj je usklajenost med nosilci glavne in podpornih dejavnosti ključnega pomena za ustvarjanje dodane vrednosti.

"Če ni napak, ni napredka"

Foto: Jan Lukanović Na okrogli mizi o vplivih komunikacije na LinkedInu, o priložnostih in koristih ter tudi nevarnostih, ki jih prinaša aktivna komunikacija na LinkedInu za direktorje podjetij in njihove zaposlene, se je moderatorka Manca Korelc pogovarjala z gosti: Lauro Smrekar iz Competa, partnerico in direktorico komuniciranja, strokovnjakinjo za HR, Simonom Šketo iz Telekoma Slovenije, strokovnjakom in predavateljem za odnose z javnostmi, digitalno in vplivnostno trženje, ter Francijem Pliberškom, lastnikom in generalnim direktorjem podjetja MIK Celje.

"Če ni napak, ni napredka," je prepričan Franci Pliberšek, ki meni, da je pri svoji komunikaciji predvsem treba biti iskren. Simon Šketa je poudaril, da je za podjetje dobro, če ima svoje zvezde, z mogočo osebno blagovno znamko. Navsezadnje so v njihovem osončju in je to koristno tudi za podjetje. Laura Smrekar je poudarila, da ne vidi razloga za strah direktorjev oziroma lastnikov podjetij, če so njihovi zaposleni aktivni na LinkedInu. Če bodo dobro skrbeli za svoje zaposlene, jih tudi tako imenovani head hunterji namreč ne bodo speljali.

Prihaja prenovljeni bizi.si

mag. Mihaela Leskovec, produktna skrbnica pri TSmedia in strokovnjakinja za trženjsko komuniciranje Foto: Jan Lukanović Na kakšen način je pri poslovanju podjetja lahko v pomoč poslovni asistent Bizi.si, ki bo kmalu zaživel v prenovljeni različici, z novimi funkcionalnostmi in boljšo uporabniško izkušnjo, je udeležencem razkrila mag. Mihaela Leskovec, produktna skrbnica pri TSmedia in strokovnjakinja za trženjsko komuniciranje.

Petra Podlipnik., vodja prodajne ekipe pri TSmedia in mojstrica NLP Foto: Jan Lukanović Kako lahko vsak posameznik s pravim odnosom do dela, pravo ekipo sodelavcev ter s pravimi orodji, ki nam prihranijo čas, deluje tudi v nepričakovanih in stresnih situacijah, kot je bila nenadna razglasitev epidemije, je na primeru vodenja prodajne ekipe predstavila vodja prodajne ekipe TSmedia in mojstrica NLP, Petra Podlipnik.

Kako izvesti vrhunske spletne dogodke in sestanke

Matej Golob, soustanovitelj in vodilni partner Corpohub Foto: Jan Lukanović In ker je glavni namen NetPRO konference mreženje in tkanje novih poslovnih vezi, smo 6. NetPRO sklenili z nastopom Mateja Goloba, soustanoviteljem in vodilnim partnerjem CorpoHub. Predstavil je, kako izvesti vrhunske spletne dogodke in sestanke, predvsem pa, na kaj moramo biti pozorni pri njihovi izvedbi. Na koncu je rdečo nit svojega predavanja sklenil s pozivom, da se vsi prisotni povežejo na Linkedinu.

Pester program je tako pospremilo sproščeno mreženje, kjer so se stkale številne nove poslovne sinergije.

Organizatorji smo pri organizaciji NetPRO konference veliko pozornosti posvetili skrbi za javno zdravje. Upoštevali smo vsa priporočila NIJZ in poskrbeli za varnost vseh udeležencev.