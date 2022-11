Kako bo premiera Avatarja 2 vplivala na ceno Disneyjevih delnic?

Oglasno sporočilo

Tudi ta božič bo Disney objavil vrsto priljubljenih filmov, vključno z Avatar 2: Pot vode, ki bo na Kitajsko prispel 15. decembra. Prvi del Avatarja je eden najbolj dobičkonosnih filmov vseh časov, ob izidu je bil sedem zaporednih tednov najbolj dobičkonosen film, saj je med prvim koncem tedna zaslužil 77 milijonov dolarjev. Pričakuje se, da bo Avatar 2 to številko podvojil in zaslužil približno 150–170 milijonov dolarjev. Nekaj tednov pred izidom, 6. decembra 2009, je cena Disneyjevih delnic poskočila za sedem odstotkov.

Fortrade je vsem, ki jih zanima, kako trgovati s cenami delnic Disneyja (tako imenovana finančna pogodba za razliko, angl. CFD) ali pa si preprosto želijo razširiti znanje, pripravil brezplačen vodnik Kako trgovati s ceno delnic. Vodnik je prilagojen vsem nivojem znanja in ga lahko prenesete preko spodnje povezave.

Eden najuspešnejših režiserjev Walta Disneyja Bob Iger je spet na čelu podjetja. To se je zgodilo v za podjetje zelo kritičnem in zelo stresnem času, pred donosno božično sezono, ko ljudje gledajo Disneyjeve filme, obiskujejo tematske parke in kupujejo blago tega podjetja kot darila.

Disneyjeve tematske parke je pandemija covid-19 močno prizadela, vendar je oddelek za parke v tretjem četrtletju zabeležil rekordne prihodke, saj so ljudje množično prihajali, da bi si ogledali Disneyland, Disneyworld in druga svetovna Disneyjeva letovišča.

Delnice so letos padle za približno 36 odstotkov, kar odraža padajoči trend številnih delnic zaradi recesije. Toda Disney je začel okrevati. Delnice so v zadnjih petih trgovalnih dneh narasle 8,1 odstotka, saj Američani med prazničnim zahvalnim koncem tedna gledajo filme, vključno z Black Panther: Wakanda Forever, za katerega menijo, da bo rekordno zaslužil.

Ker se praznična sezona hitro približuje in se razpoloženje na trgu izboljšuje zaradi morebitnega umirjanja inflacije, ima izvršni direktor Bob Iger že srečo z dobro časovno strategijo. Analitiki se strinjajo, da Igerjevi rezultati pomenijo, da bi lahko bila njegova vrnitev ravno to, kar je ekipa potrebovala.

Viri: Bloomberg, Yahoo, Marketwatch, spletna stran Disney Shanghai, tipranks

