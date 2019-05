Kaj se bolj izplača: najem ali nakup stanovanja?

Foto: Getty Images

V zadnjih letih smo na našem trgu doživeli precejšnjo spremembo pri trgovanju z nepremičninami – cene nepremičnin so se sicer zvišale, hkrati pa se je močno spremenilo tudi stanje na področju najema. Ponudba stanovanj za najem je namreč majhna, posledično pa so cene zrasle v nebo. V letu 2018 je bilo za najem kvadratnega metra stanovanja treba odšteti v povprečju 9 evrov, navaja GURS, kar pomeni, da vas stanovanje v velikosti 50 kvadratnih metrov stane približno 450 evrov na mesec. To je že kar dober znesek za mesečni obrok za kredit. In to je prvi dokaz, da se bolj kot v najemnine izplača vlagati v lastno nepremičnino. Za podoben vložek v evrih na mesečni ravni boste lahko v določenem obdobju imeli nepremičnino v 100-odstotni lasti – naložba zase in za svoje otroke.

Z lastno nepremičnino lahko na kratek rok prihranite za vse mesečne najemnine in si zagotovite varnost, ki jo daje lastni dom – nemalokrat se namreč zgodi, da najemodajalec bodisi dviguje ceno najemnine ali celo zahteva vašo izselitev.

Vlaganja v nepremičnine veljajo za eno najbolj varnih naložb, poleg tega pa se nepremičnina v vašem portfelju šteje za razpoložljivo sredstvo, kar vas uvršča višje na lestvici.

Kaj morate vedeti, preden se odločite za nakup stanovanja?

Še preden se boste odpravili na lov za sanjskim domom, se pri svoji banki pozanimajte, kakšne so vaše finančne zmožnosti. Samo tako boste lahko vedeli, s kakšno količino denarja razpolagate.

Poleg tega predlagamo, da ste pozorni tudi na naslednje:

Dobro preverite nepremičnino: čeprav se lahko tudi pri nakupu nepremičnine zgodi "ljubezen na prvi pogled", pa ostanite racionalni. Temeljito preglejte ogledano stanovanje ali hišo, zapišite si njene pomanjkljivosti in ocenite, kakšen bi bil morebitni strošek prenove.

Preverite več nepremičnin: ali je vaš nakup dober, boste najbolj ocenili, če boste lahko izbrano nepremičnino primerjali s konkurenčnimi. Ne zaletavajte se pri odločitvi in preverite, kaj vse ponuja nepremičninski trg.

Preverite lokacijo: vrednost nepremičnine določa tudi njena lokacija. Kakšna je infrastruktura v bližini, kakšna je soseska in ne nazadnje, koliko časa boste vsak dan porabili za prevoz do službe in nazaj. Razmišljajte vnaprej, saj verjetno kupujete za večletno obdobje.

Kaj pravijo družinski člani? Pri nakupu doma ne morete upoštevati samo svoje želje in zahteve po popolnem bivalnem okolju. Posvetujte se med sabo, življenje v novem stanovanju ali hiši bo prijetno le, če so vsi člani zadovoljni.

Kdo je investitor? Če kupujete novogradnjo, si priskrbite informacije o kakovosti gradenj investitorja iz preteklosti in o tem, kako je reševal odpravljanje napak v garancijskem obdobju.

Da bo res prava naložba, izberite dober kredit

Ključ do prave odločitve je tudi v pravilni izbiri sofinanciranja, torej stanovanjskega kredita. Ker sta nakup ali gradnja doma velik finančni zalogaj, pa so mnogi primorani najeti stanovanjski kredit. Ker pa je ponudba na trgu kreditov kar velika, se dobro poučite o vseh prednostih, ki jih prinaša posamezna banka.

Da bo iskanje še lažje, predlagamo, da se obrnete na Deželno banko Slovenije, kjer so pripravili akcijsko ponudbo stanovanjskih kreditov s spremenljivo ali fiksno obrestno mero.

Prilagodite pogoje stanovanjskega kredita svojim željam in sposobnostim – izberite dobo odplačevanja in vrsto kredita. Stanovanjski kredit lahko odplačujete do 10 (fiksna obrestna mera) oziroma 30 let (spremenljiva obrestna mera) in plačujete nižje mesečne obroke dalj časa ali pa se odločite za krajšo dobo odplačevanja – kar vam najbolj ustreza. Pohitite, akcija je časovno omejena!