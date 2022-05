Kaj prihajajoča recesija pomeni za vlagatelje?

Oglasno sporočilo

Svet je letos dobesedno ponorel.

Imamo vojno, cene energije in hrane gredo v nebo in povzročajo rekordno inflacijo, centralne banke višajo obrestne mere v najslabšem možnem času in ZDA so imele presenetljiv padec 1,4% padec BDP-ja v prvem četrtletju.

Mednarodni bestselling avtor in strokovnjak za investiranje Robert Rolih pravi: "Visoke cene energije so v preteklih 80 letih praktično vedno povzročile recesijo. Toda recesije pa so vedno odlične nakupne priložnosti, saj imamo dolgoročni vlagatelji možnost za nakupe naložb, ko so le-te na velikih popustih."

Se bodo grdi padci na trgih še nadaljevali?

Delniški in kripto trg sta letos že močno v rdečem. Toda to je verjetno šele začetek padcev cen na trgih.

Ameriška centralna banka se je namreč lotila višanja obrestnih mer in pa zmanjševanja denarja v obtoku ravno v obdobju, ko gospodarstvo peša. V preteklosti so v takšnih obdobjih nižali obrestne mere, da bi lahko pospešili gospodarsko rast, letos pa tega ne morejo narediti zaradi rekordne inflacije. Vse skupaj je lahko recept za velike dodatne padce na trgih, ki pa je lahko tudi izjemna priložnost.

Kako torej izkoristiti priložnosti, ki lahko na dolgi rok pridelajo visoko nadpovprečne donose? Kdaj tekom leta 2022 kupovati in kaj kupovati?

Brezplačni spletni seminar Da bi dobili jasne odgovore na ta vprašanja, Robert Rolih za vas 17. maja ob 20. uri pripravlja spletni seminar v živo, ki bo za vas brezplačen. Kliknite tu in se brezplačno prijavite!

Na tem online dogodku vam bo Robert zaupal:

Katere naložbene priložnosti bodo tekom leta 2022 najbolj zanimive ?

? Kakšne padce delniških trgov in kripto trga lahko pričakujemo?

in lahko pričakujemo? Kako zadeti pravi trenutek za vložke?

za vložke? Zakaj je potrebno pri vlaganju denarja delati ravno obratno od tistega, kar počne večina ljudi?

od tistega, kar počne večina ljudi? Kateri tipi naložb bodo verjetno najbolj donosni v naslednjih 5ih letih ?

? Kateri so najboljši finančni produkti za obdobje, ki prihaja (pomembno: to definitivno niso produkti, ki jih priporočajo finančni svetovalci, banke in finančna industrija).

Poleg tega vam bo Robert na webinarju razkril trike in skrivnosti finančne industrije, s katerimi vam (počasi, a vztrajno) jemlje vaš trdo prislužen denar.

Webinar bo v živo, 17. maja 2022 ob 20. uri. Vse, kar potrebujete za udeležbo, je internet povezava.

O Robertu Rolihu in njegovi knjigi The Million Dollar Decision so pisali ali govorili v več kot 50 medijih, med drugim tudi na ameriški TV. Člani njegovih plačljivih programov o investiranju prihajajo iz več kot 40 držav. Je redni gost najrazličnejših konferenc po svetu, oder pa si deli z največjimi predavateljskimi zvezdami sveta, kot so Jack Canfield, Gary Vaynerchuk, Dr. John Grey, Brian Tracy in drugi. Kliknite tu in se brezplačno prijavite!

* Robert Rolih ni finančni svetovalec, borzni posrednik ali registrirani investicijski svetovalec. Ne priporoča določenih delnic, kriptovalut, skladov ali kakšnih drugih finančnih instrumentov. Če so omenjene kakšne delnice, skladi ali drugi tipi finančnih instrumentov, so omenjeni zgolj iz ilustrativnih ali izobraževalnih namenov. Preden sprejmete kakršnokoli odločitve glede investiranja, se o tem posvetujte s svetovalcem, ki ima ustrezno licenco.

Naročnik oglasnega sporočila je Uspeh d. o. o.