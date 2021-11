Kaj bo prinesla prodaja zemljišča v ljubljanskem BTC?

Še eno zadnjih nepozidanih zemljišč v središču ljubljanskega BTC-ja je naprodaj. Prodajalci želijo zanj iztržiti najmanj devet milijonov evrov, kupec pa bo predvidoma znan v začetku prihodnjega leta. Kakšna bo dejanska raba celotnega sklopa zemljišča poleg Ikee in v bližini Kristalne palače, je odvisno od projektov prihodnjega investitorja in občinskega podrobnega prostorskega načrta.

V ljubljanskem nakupovalnem središču BTC se obeta gradnja novih objektov. Podjetje Triglav, upravljanje nepremičnin, ki je del Skupine Triglav, je namreč končalo zbiranje zavezujočih ponudb za nakup zemljišča poleg trgovine Ikea.

Za več kot 31 tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče želijo iztržiti najmanj devet milijonov evrov. Postopek izbora bo predvidoma končan v začetku prihodnjega leta, po neuradnih informacijah pa je zanimanje kupcev precejšnje.

Peščeno zemljišče je naprodaj za najmanj 9 milijonov evrov. Foto: Triglav, upravljanje nepremičnin Iz podjetja Triglav, upravljanje nepremičnin, so nam sporočili, da so vseskozi aktivni pri iskanju morebitnih investitorjev. Pri tem iščejo najboljše možnosti za razvoj svojih nepremičnin na posameznih lokacijah oziroma v primeru ustreznih tržnih priložnostih tudi za njihovo prodajo. "Ob upoštevanju naraščajočega zanimanja po večjih zazidljivih zemljiščih na atraktivnih lokacijah v Sloveniji smo tako ocenili, da je trenutek za izvedbo postopka preverjanja interesa širše na trgu za naša zemljišča primeren," so pojasnili.

Kakšna bo dejanska raba celotnega sklopa prodajanega zemljišče poleg Ikee in v bližini Kristalne palače, je odvisno od projektov prihodnjega investitorja in občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Predvidena sta sicer dva OPPN-ja, a se postopek njune priprave, kar ponavadi traja več kot eno leto, sploh še ni začel. Na delu sklopa prodajnega zemljišča je sicer po občinskem prostorskem načrtu (OPN) predvidena tudi gradnja stanovanj v večnadstropni stavbi in zaključek parka, ki ga je predvidela strategija Partnerstva za Šmartinsko. Ta je sicer že več let zamrznjena.

Foto: Triglav, upravljanje nepremičnin Spomnimo, Triglav je leta 2016 53 tisoč kvadratnih metrov veliko sosednje zemljišče prodal Ikei, za kar je iztržil 16 milijonov evrov.