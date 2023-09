Kaj bi morala Slovenija narediti za boljšo letalsko povezljivost s svetom?

Slovenija je v prvem letošnjem polletju zabeležila največji upad števila letalskih potnikov med evropskimi državami. V prvih šestih mesecih so na ljubljanskem letališču našteli 37,7 odstotka manj potnikov kot v enakem obdobju pred pandemijo covid-19. Število potnikov še vedno zaostaja za ravnmi pred pandemijo tudi na evropskih letališčih, a se zaostanek skozi mesece zmanjšuje. V letošnjem prvem polletju so oskrbela za 7,7 odstotka potnikov manj kot v enakem obdobju leta 2019.

Mreža letov z ljubljanskega letališča bo sicer v četrtek okrepljena z novo destinacijo. Luksemburški prevoznik Luxair bo vzpostavil povezavo v Luksemburg, kamor bo letel dvakrat tedensko. Konec septembra bo ponudbo letov dopolnil še madžarski nizkocenovni prevoznik Wizz Air, ki bo dvakrat tedensko letel v Skopje. Skupno bo tako z Brnika na voljo 23 neposrednih povezav z 19 rednimi prevozniki. Za primerjavo, propadla Adria je sama ponujala 16 rednih linij.

Kam je mogoče leteti z Brnika?

Iz Fraporta so nam sporočili, da so letalski prevozniki v letošnjem poletnem voznem redu ponudbo destinacij okrepili z osmimi rednimi destinacijami: Aegean Airlines v Atene, British Airways v London (Heathrow), Transavia v Amsterdam, Transavia France v Pariz (Orly), Finnair v Helsinke, GP Airlines v Prištino, Israir Airlines/El Al/Sundor v Tel Aviv in Air Montenegro v Tivat. Okrepile so se tudi frekvence letov na pomembna vozlišča, kar izboljšuje povezljivost Slovenije s svetom. Lufthansa je okrepila letenje v Frankfurt, kamor so leti na voljo do trikrat na dan, tudi v zgodnjih jutranjih urah. Pogostejši leti so v poletnem voznem redu na voljo še v Istanbul, Pariz, Varšavo in Bruselj. Prihajajoči leti Luxaira in Wizz Aira bodo na voljo tudi v zimskem voznem redu.

"V zimsko sezono letenje na londonski Heathrow podaljšuje British Airways, kar je rezultat naših večletnih prizadevanj in še ena pomembna okrepitev za povezljivost. Zimski vozni red bo tako ponudil večji nabor povezav kot lanski, po trenutnih informacijah prevoznikov lahko pričakujemo tudi ohranitev poleti vrnjene povezave v Amsterdam (Transavia) in prestavljene v Prištino (GP Airlines). Lufthansa bo po napovedih ohranila frekvence letenja iz zimske sezone 2022, torej enkrat dnevno v Munchen, a bo na tej liniji ponudila za 30 odstotkov večje število sedežev, in dvakrat dnevno v Frankfurt, kamor bodo na voljo tudi priročni zgodnji jutranji leti. V poletnem voznem redu 2024 bo mrežo letov razširil prevoznik airBaltic, z leti v Rigo," pojasnjujejo na Brniku.

V Fraportu še zagotavljajo, da je iz Slovenije prek pomembnih letalskih vozlišč zagotovljena povezljivost naprej v svet. "Letalski promet po pandemiji okreva dobro in po pričakovanjih," poudarjajo.