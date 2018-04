Jurij Schollmayer v osebni stečaj

Okrožno sodišče v Ljubljani je danes začelo postopek osebnega stečaja nad Jurijem Schollmayerjem. To je naredilo za pobudo družbe TCK, slabe banke nekdanjega Hypa.

Kolikšne dolgove ima Schollmayer do družbe TCK, še ni znano. Po dostopnih podatkih pa je nekdanji Hypo (po novem Addiko) med drugim financiral Schollmayerjevo podjetje Red, ki je končalo v stečaju. V stečajno maso je prijavil več kot pol milijona evrov terjatev.

Družba Red je bila v lasti sejšelske družbe Redsey LTD in se je ukvarjala z zbiranjem finančnih, tehničnih in fizičnih sredstev za gradnjo stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb, organizacijo izvedbe projektov ter prodajo nepremičnin. V njeni lasti je bil tudi gradič Koča vas v Markovcu nedaleč od Babnega Polja. Ta je bil konec 19. stoletja obnovljen in do konca druge svetovne vojne v lasti družine Schollmayer.

Sodišče odločalo več mesecev

TCK je sicer obsežno zahtevo za osebni stečaj vložil že konec lanskega leta, vendar ji je Schollmayer ugovarjal. Sodišču je predložil tudi overjeno poročilo o svojem premoženju, s katerim je verjetno dokazoval, da ni prezadolžen. Vendar sodišča ni prepričal.

Njegovi upniki imajo sedaj tri mesece časa za prijavo terjatev upravitelju Janu Sibinčiču.

Spomnimo, da je Schollmayer že v začetku marca za Siol.net pojasnil, da gre za zasebno zadevo. Zagotovil je le, da pobuda za osebni stečaj ni povezana z nepremičninskimi projekti. "Vsi so bili prodani in banke poplačane," je poudaril. Zdaj se je izkazalo nasprotno.

Osrednje Schollmayerjevo podjetje v stečaj

Poslovnež, ki se je v zadnjih letih že večkrat znašel na zatožni klopi, ima veliko težav z upniki svojih propadlih podjetij.

V teh dneh je namreč v stečaju končalo tudi Schollmayerjevo osrednje podjetje Red Ing, ki je v zadnjih letih izvedlo več nepremičninskih projektov.

Zahtevala ga je finančna uprava (Furs), saj ima Red Ing po dostopnih podatkih za več sto tisoč evrov davčnega dolga.