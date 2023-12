Kaj storiti, ko dolgovi postanejo prevelik izziv?

Oglasno sporočilo

Osebni stečaj je proces, ki je oblikovan kot rešitev za ljudi, ki se znajdejo v težkih razmerah zaradi obsežnih dolgov, ki jih ne morejo poplačati z običajnimi viri dohodka ali premoženjem, ki ga imajo na voljo. Z uporabo osebnega stečaja lahko dolžniki pod nadzorom sodišča in stečajnega upravitelja prilagodijo svoje finančno stanje in se delno ali celo v celoti osvobodijo svojih dolgov. Ta postopek jim ponuja priložnost za svež začetek na finančnem področju.

Upravičenost do osebnega stečaja

Do osebnega stečaja je upravičen vsak prezadolžen prebivalec, ki s svojimi prihodki ne zmore več odplačevati svojih dolgov. Državljanstvo ni pogoj za začetek osebnega stečaja. Pri tem mora oseba vsaj dva meseca zamujati s plačilom obveznosti, in sicer če je:

zaposlena: v znesku, ki presega trikratnik njegove plače,

brezposelna: v znesku, ki presega 1000 evrov,

vrednost njenega premoženja manjša od skupnega zneska vseh obveznosti do upnikov.

Osebni stečaj lahko predlaga dolžnik sam, lahko pa začetek postopka sproži tudi upnik. Najprej je potrebno na okrožno sodišče vložiti predlog o osebnem stečaju. Vsebovati mora podatke o upnikih, dolgovih, podatke za ugotavljanje dolžnikove insolventnosti in poročilo o premoženju dolžnika.

Kratek opis postopka osebnega stečaja

Ko je vložen predlog za osebni stečaj, sodnik preuči in odobri vlogo ter imenuje stečajnega upravitelja. Od tega trenutka naprej se začne rok za prijavo terjatev s strani upnikov in hkrati ni več mogoče umakniti predloga s strani dolžnika. V tej fazi ima dolžnik priložnost predlagati odpust obveznosti, kar pomeni, da se lahko osvobodi dolgov, ki so obstajali pred začetkom postopka. Hkrati upravitelj izvede zaplembno dolžnikovega premoženja, s čimer se ustvari stečajna masa za poplačilo upnikov. Upravitelj pripravi načrt za razdelitev teh sredstev, na podlagi katerega sodišče izda odločbo o razdelitvi. Če po plačilu vseh stroškov ostane kakšno premoženje, se to vrne dolžniku.

Odpust obveznosti je proces, ki je pogosto del postopka osebnega stečaja. Stečajni dolžnik ima možnost vložiti prošnjo za odpust svojih obveznosti do izdaje odločbe o zaključku postopka osebnega stečaja. To omogoča stečajnemu dolžniku, da se, ob izpolnjevanju določenih pogojev, osvobodi dolgov, ki so obstajali pred začetkom postopka osebnega stečaja. Če sodišče odobri prošnjo, določi preizkusno dobo, v kateri se dolžnik ponovno finančno vzpostavlja, pri čemer upniki ne morejo več zahtevati sodne izterjave teh obveznosti. Pomembno je opozoriti, da obstajajo izjeme in strogi pogoji za uveljavitev odpusta obveznosti.

Za odpust obveznosti dolžnik ne sme biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu (razen če je ta obsodba že izbrisana iz kazenske evidence). Hkrati ni upravičen, če so mu bile obveznosti že kdaj prej odpuščene in od takrat še ni preteklo 10 let.

Kaj je stečajna masa in kaj obsega?

Stečajna masa vsebuje celotno premoženje dolžnika, ki ga ima ob začetku stečajnega postopka ali pa ga pridobi med samim postopkom. V stečajno maso so vključene različne kategorije premoženja, kot so nepremičnine, dragocene premičnine (npr. avtomobili, plovila, umetnostna dela, računalniki, zlatnina, orožje), delnice, vrednostni papirji, dolgovi, ki jih imajo drugi do dolžnika, sredstva na banki, plače in drugi dohodki. Kar zadeva plače in druge dohodke, del teh sredstev vstopi v stečajno maso, in sicer tisti del, ki presega 76 % bruto minimalne plače. Ostane vam tudi dodatek za vzdrževane člane. Enak postopek velja tudi za sredstva na dolžnikovih bančnih računih, kjer se prav tako zaseže znesek, ki presega omenjeni prag.

Trajanje in stroški

Glede na specifične okoliščine posameznika se v postopku osebnega stečaja določi dolžina preizkusnega obdobja, ki se giblje med 2 in 5 leti. V povprečju trajanje stečajnega postopka znaša okoli 3 leta, čas preizkusnega obdobja znotraj osebnega stečaja pa se običajno razteza na približno 2 leti in pol. Postopek osebnega stečaja se formalno zaključi z izdajo sklepa s strani sodišča. Ključni pogoj za zaključek stečaja je pravnomočna odločitev o odpustu dolgov.

Postopek osebnega stečaja je za dolžnika prost plačila takse ali drugih sodnih stroškov. Potrebno pa je plačilo overitve podpisa na vlogi za začetek stečajnega postopka in ostalih procesnih dejanj med postopkom (npr. ugovori, pritožbe).

