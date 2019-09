Julija za malenkost manj delovno aktivnih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konec julija je bilo v Sloveniji okoli 893.800 delovno aktivnih, kar je 0,4 odstotka manj kot junija in 2,5 odstotka več kot julija lani.

Foto: Getty Images

Konec julija je bilo v Sloveniji okoli 893.800 delovno aktivnih, kar je 0,4 odstotka manj kot junija in 2,5 odstotka več kot julija lani. Okoli 44.900 teh oseb je delalo v zdravstvu, kar je skoraj 16 odstotkov več kot pred petimi leti. Število zaposlenih se je julija glede na junij znižalo za 0,2 odstotka, število samozaposlenih pa za 1,7 odstotka.

Število delovno aktivnih moških se je julija na mesečni ravni znižalo za 0,4 odstotka, za prav toliko je šlo navzdol tudi število delovno aktivnih žensk, so danes sporočili z državnega statističnega urada (Surs).

Padec najbolj izrazit v pomurski in zasavski regiji

Delovno aktivnih oseb je bilo v sedmem mesecu letošnjega leta v mesečni primerjavi manj v vseh 12 statističnih regijah. Število se je najbolj izrazito znižalo v pomurski in zasavski statistični regiji, in sicer v vsaki za odstotek, najmanj izrazito pa v gorenjski statistični regiji, kjer je število delovno aktivnih upadlo za 0,1 odstotka. Glede na julij lani se je število delovno aktivnih oseb zvišalo v vseh statističnih regijah, najizraziteje v goriški (za 4,1 odstotka) in gorenjski statistični regiji (za tri odstotke).

Hkrati se je število delovno aktivnih oseb julija v primerjavi z junijem zvišalo v devetih, znižalo pa v 11 dejavnostih. V letni primerjavi je to število nazadovalo v petih, napredovalo pa v 15 dejavnostih. Najbolj je šlo navzgor v dejavnosti gradbeništvo (za 9,8 odstotka) in v predelovalnih dejavnostih (za 2,6 odstotka).

V zdravstvu skoraj 16 odstotkov več zaposlenih kot pred petimi leti

V dejavnosti zdravstvo je konec julija letos delalo okoli 44.900 delovno aktivnih oseb. Od tega jih je bilo zaposlenih 96 odstotkov, samozaposlenih pa štiri odstotke. V bolnišnični zdravstveni dejavnosti je delalo 57,3 odstotka vseh v zdravstvu. 26 odstotkov delovno aktivnih oseb je delalo v splošni zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti, 5,3 odstotka v specialistični zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti, pet odstotkov v zobozdravstveni dejavnosti in 6,4 odstotka v drugih dejavnostih za zdravje.

Število delovno aktivnih oseb v dejavnosti zdravstvo se je v juliju glede na junij znižalo za 0,1 odstotka, glede na julij lani pa zvišalo za 2,4 odstotka. V zadnjih petih letih je napredovalo za 15,8 odstotka, najbolj v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, in sicer za 23,2 odstotka.