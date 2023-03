Jubilejni 10. mednarodni Logistični kongres v Portorožu odpira vrata 400 udeležencem iz 15 držav!

Oglasno sporočilo

V Portorožu bodo od 5. do 7. aprila 2023 pripravili že deseti najpomembnejši dogodek s področja oskrbovalnih verig v regiji, mednarodni Logistični kongres: "Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2023". Organizator kongresa Slovensko logistično združenje napoveduje vsebinsko najbogatejši kongres doslej, podprt s kar 30 strokovnjaki in več kot 400 udeleženci iz več kot 15 držav.

Na dogodku bo predstavljenih več kot 10 tudi mednarodno nagrajenih primerov dobrih praks, na skupno več kot 30 izobraževalno-mrežniških dogodkih pa bodo udeleženci lahko dobili številne informacije in zamisli iz prakse za prenos znanja na lastne primere. Na dogodku bosta podeljena tudi nagrada logist leta 2022 in priznanje za življenjsko delo na področju logistike. Cilj kongresa ostaja povezovanje vseh deležnikov v panogi in v regiji ter ponuditi primere dobrih praks in znanje za dvig ambicioznosti pri poslovni, digitalni in tehnološki modernizaciji družb. Rdeča nit bosta znova robotizacija in avtomatizacija v logistiki, proizvodnji in transportu s pomembno komponento celovite zelene transformacije.

Primeri dobrih praks in pametne rešitve – mednarodne izmenjave

Pandemska kriza zaradi bolezni covid-19, pozneje pa tudi vojna v Ukrajini sta na svetovne oskrbovalne verige moderne dobe prenesli večji pritisk kot kakršnakoli kriza doslej. Številne organizacije, ki delujejo prav na področju oskrbovalnih verig, so se znašle pred izzivi draženja cen energentov, krajšanja dobavnih in proizvodnih rokov, prekinitve dobavnih tokov, zato so bile primorane v hitro preoblikovanje delovnih procesov.

V okviru 10. jubilejnega mednarodnega logističnega kongresa "Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2023" bodo ustvarjalci misli strnili na 30 izobraževalnih dogodkih, zbranih v petih glavnih plenumih, s področij celovite zelene transformacije, vloge povezovanja severnojadranskih pristanišč v skupnost "NAPA", robotizacije in avtomatizacije v proizvodnji in logistiki, dobrih praks energetskega menedžmenta v podjetjih in optimizacije in digitalizacije v transportu – vse z namenom prenašanja znanja med vsemi udeleženci za dosego optimalnih pogojev oskrbovalnih verig.

Svoje primere dobrih praks bodo predstavljala znana slovenska in tuja podjetja, kot na primer Metrans, MC Sonae, PACCOR – del Faerch Groupa, PETROL, d. d., SmartCargo, d. o. o., Adria Kombi, d. o. o., Sledenje, d. o. o., Swarco Lea, d. o. o., MOSOLF Transport Solutions GmbH, Bergfreunde GmbH, AutoStore System GmbH, Airnamics, d. o. o., TPV Automotive, CEVA Logistics, Routescanner.com in drugi. Zadnji dan kongresa pa bo tudi tako imenovani Research day, kjer bodo udeleženci lahko bolj obširno spoznali razvojno-raziskovalne dosežke slovenskih fakultet.

Pomen povezovanja severnojadranskih pristanišč v skupnost "NAPA"

Pomorski promet igra ključno vlogo v globalnih oskrbovalnih verigah in medcelinskih povezavah, med katerimi ključno vlogo nosijo prav pristanišča. Severni Jadran je destinacija, ki najhitreje poveže blagovne tokove iz daljnega vzhoda z Evropo in obratno. Zaradi naravnih danosti so se pristanišča v tej regiji (Benetke, Koper, Ravena, Reka in Trst) dogovorila za sobivanje, tekmovanje z razvitimi pristanišči v Mediteranu in Severni Evropi ter skupno promocijo na globalnem trgu, ter se v ta namen povezala v združenje NAPA (North Adriatic Port Association). Na samostojnem panelu "NAPA" bodo pomen skupnosti predstavili Boštjan Napast, predsednik uprave Luka Koper, d. d., Zeno D'Agostino, predsednik uprave Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone, Ivič Vodopija, generalni direktor centralne južne Evrope, Skupina AP Moller Maersk, Peter Kiss, predsednik uprave Metrans, a. s., Bine Štancar, direktor CMA CGM Adriatic Cluster, Paolo Costa, profesor na Univerzi v Benetkah, nekdanji predsednik pristaniške uprave v Benetkah, nekdanji predsednik odbora za promet v EU Parlamentu in idejni oče projekta NAPA.

"Zelena transformacija je veliko več kot zamenjava energentov"

Če je zeleno povezano z manjšim ogljičnim odtisom, potem je zelena transformacija vse, s čimer ustvarjamo več z manjšo porabo energije in čim manjšim koriščenjem drugih virov. Torej tudi vsako povečevanje produktivnosti, vsaka optimizacija, pa naj bo to povezano z delom, materialom, papirjem … Če nam vse to uspe združiti v uspešno zgodbo, govorimo o celoviti zeleni transformaciji.

Cene vseh energentov so po pandemiji in vojni v Ukrajini bistveno višje in nepredvidljive, kar se odraža tudi v stroških logistike. Pomanjkanje kadra, tako v proizvodnji kot logistiki, ostaja velik izziv. Zelena transformacija, torej iskanje priložnosti na vseh področjih, je tokrat pomembnejša kot kadarkoli prej. V okviru panelov zelene transformacije in energetskega menedžmenta bodo udeleženci kongresa lahko prisluhnili primerom dobre prakse družbe MC Soane, skupni okoljski učinkovitosti izdelkov in storitev v celotnem življenjskem ciklu embalaže družbe PACCOR (del Faerch Groupa), popolni avtomatizaciji logističnega procesa večkanalnega distribucijskega centra na primeru konzorcija družb Petrol, SmartCargo in Špica, primeru dobre prakse preobrazbe k trajnostni mobilnosti s ciljem zmanjševanja ogljičnega odtisa družbe MOLSOLF Transport Solutions GmbH in številnim drugim.

Že 10. Kongres bo povezoval vse deležnike Dejstvu, da kongres povezuje vse deležnike v panogi, pritrjuje dejstvo, da se ga vsako leto udeleži vse več in več udeležencev iz najrazličnejših panog. Tokratni kongres odpira vrata več kot 400 udeležencem iz naslednjih panog: 10 % s področja industrije, 29 % s področja logistike, 25 % s področja transporta, 11 % s področja IKT, 25 % z drugih področij. Ves program je na voljo na spletni strani logisticnikongres.si.

Foto: Slovensko logistično združenje

Naročnik oglasnega sporočila je SLOVENSKO LOGISTIČNO ZDRUŽENJE.