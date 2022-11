Je rast cen nepremičnin v Ljubljani vendarle končana?

Po avgustovski evforiji in septembrskem padcu cen ljubljanskega nepremičninskega trga ta po zadnjih podatkih kaže znake umirjanja. Oktobrski kupoprodajni posli so cenovno na ravni prejšnjega meseca, opaziti pa je manjše število transakcij. Nekoliko izstopa povprečna cena kvadratnega metra nepremičnin v središču prestolnice, ki je oktobra poskočila za desetino.

Povprečna nakupna cena kvadratnega metra nepremičnin v slovenski prestolnici je oktobra ostala praktično enaka kot mesec prej. Še vedno se giblje okoli 3.400 evrov in je primerljiva s cenami iz lanskega oktobra. V letošnjem letu je bilo potrebno okoli 200 evrov manj po kvadratu odšteti le meseca julija, v vseh preostalih mesecih pa več.

Največ kupcev, sicer manj kot septembra, je oktobra za stanovanje odštelo od 100 do 300 tisoč evrov. Se je pa zvišal delež premožnejših kupcev, ki so za nepremičnino odšteli več kot 300 tisoč evrov. Tako je nekdo oktobra za 130 kvadratnih metrov veliko stanovanje na Wolfovi ulici 5 v središču Ljubljane odštel 560 tisoč evrov. Še dve nepremičnini na ljubljanskem Brodu sta bili prodani za 463 tisoč evrov.

V nadaljevanju članka analiziramo, kakšna stanovanja v prestolnici sploh menjajo lastnike in po kakšnih cenah ter gibanje cen za kvadratni meter prodanih rabljenih in novozgrajenih stanovanj po posameznih katastrskih območjih v Ljubljani od januarja 2020 do oktobra 2022.

Zakaj samo Ljubljana?

V članku smo analizirali prodajo novih in rabljenih stanovanj zgolj v Ljubljani. Razlog za to se skriva predvsem v številu poslov, saj je nepremičninski trg najbolj dejaven prav v prestolnici. Za statistično analizo poslov in cen nepremičnin mora biti na voljo dovolj velik vzorec, da so podatki še vedno relevantni.

Center: 3.476 evrov za kvadratni meter

V središču prestolnice se je po septembrskem padcu znova zgodil preobrat. Kupci, ki so oktobra Fursu prijavili nakupe nepremičnin, so morali za kvadratni meter v povprečju odšteti deset odstotkov več kot mesec prej. Je pa trend manjšega števila nakupov nepremičnin prisoten že od začetka poletja.

Bežigrad: 3.236 evrov za kvadratni meter

Za razliko od centra so cene nepremičnin za Bežigradom oktobra padle za slabih osem odstotkov. Ohladile se niso samo cene, temveč tudi trg, saj je bilo število prijavljenih transakcij občutno manjše kot v preteklih mesecih.

Moste-Polje: 3.172 evrov za kvadratni meter

V katastrski občini Moste-Polje so oktobrske cene nepremičnin ostale na približno enakem nivoju kot prejšnji mesec. Povprečna cena kvadratnega metra je znašala 3.172 evrov. Tri tisočake presega že od lanskega poletja.

Rudnik: 4.246 evrov za kvadratni meter*

Na Rudniku se tradicionalno nadaljuje nizko število prodaj in nakupov nepremičnin, je pa občutno poskočila njihova povprečna cena. Če je bilo še septembra treba za kvadratni meter odšteti okoli tri tisočake, je oktobra cena presegla štiri tisočake. K temu so verjetno botrovale zgolj tri prijavljene transakcije domnevno boljših nepremičnin, ki so dvignile povprečno ceno in jo celo postavile na vrh glede na najdražje dele prestolnice. Ta je le nekaj nižja od rekordne povprečne cene (4.535 evrov) na Rudniku, ki smo jo v tej katastrski občini zabeležili maja letos.

Vič-Trnovo: 3.510 evrov za kvadratni meter

Na Viču in v Trnovem je zaslediti malenkostno pocenitev, a povprečna cena kvadratnega metra že leto dni, z izjemo julija, ostaja nad 3.500 evrov. Je pa opaziti manjše število opravljenih transakcij.

Šiška: 3.501 evro za kvadratni meter

V Šiški oktobra prijavljeni posli s stanovanji niso prinesli veliko presenečenj. Kupci morajo letos v povprečju odšteti okoli 3.500 evrov za kvadratni meter.

Kakšna stanovanja se v Ljubljani sploh prodajajo?

Oktobra so kupci kupovali predvsem stanovanja v cenovnem razredu od 100 do 300 tisoč evrov. Več kot 85 odstotkov vseh prodanih stanovanj je bilo v tem razredu.

Zmanjšalo se je število nakupov stanovanj v velikostnih razredih do 30 kvadratnih metrov in od 30 do 45 kvadratnih metrov. Se je pa občutno zvišalo število nakupov v razredu od 45 do 65 kvadratnih metrov, malenkost pa v razredu od 65 do 90 kvadratnih metrov in od 90 do 200 kvadratnih metrov.

V spodnjem grafu prikazujemo, koliko je znašal odstotek posameznega cenovnega razreda stanovanj, ki so bila prodana v Ljubljani v obdobju od januarja 2020 do oktobra 2022.

V spodnjem grafu prikazujemo, kakšen delež je predstavljal posamezni razred stanovanj glede na velikost v kvadratnih metrih v primerjavi z vsemi prodanimi stanovanji v Ljubljani od januarja 2020 do oktobra 2022.