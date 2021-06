Janša: Pomembno je, da imamo določeno proizvodnjo tudi doma #video

V sladkogorski tovarni papirja Palomi so tudi uradno zagnali novo papirno linijo. Gre za največjo investicijo v slovensko papirniško industrijo v zadnjih 40 letih, ki je skupaj vredna 41 milijonov evrov, z njo pa bodo v podjetju občutno povečali učinkovitost in hitrost proizvodnje. Odprtja se je udeležil predsednik vlade Janez Janša.

Premier Janez Janša je v nagovoru spomnil, da v zadnjih tednih skoraj ni dneva, ko v katerem od slovenskih podjetij ne bi odpirali novih proizvodnih zmogljivosti ali polagali temeljnih kamnov za nove naložbe. V luči precej zahtevnega leta je epidemija na samem začetku v številnih zahodnih državah pokazala, da nekatere stvari niso samoumevne, zato je kljub njihovi ekonomski razvitosti v prvih tednih med drugim začelo zmanjkovati higienskih izdelkov, je dejal premier.

Paloma z investicijo v nov papirni stroj postaja vodilni proizvajalec za visokokakovostne izdelke higienskega papirja v regiji JV 🇪🇺 in širše. Danes so @JJansaSDS @rs_mop in @PocivalsekZ simbolno prerezali trak s predstavniki ECO- Investmen in SHP Group pred njegovim zagonom. pic.twitter.com/sFKI3BZugR — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 8, 2021

Proizvodnja v Evropi

"Začeli smo se zavedati, da to ni nekaj samoumevnega in zgolj predelan papir, pač pa tudi eden od simbolov civilizacije. V Sloveniji je to dejstvo že 140 let, torej od prvih začetkov Palome, in v prihodnje bo to še toliko bolj pomembno. Pomembno je, da imamo določeno proizvodnjo tudi doma in znotraj EU ter tako v času krize ne zmanjka naenkrat vsega. Epidemija je zato naš pogled na investiranje in delovanje globalnega trga v veliki meri spremenila," je v slovesnem nagovoru dejal Janša, ki sta se mu na dogodku pridružila gospodarski minister Zdravko Počivalšek ter minister za okolje in prostor Andrej Vizjak.

Boj z birokracijo

Kot je še dodal, zato obstajajo običajne investicije, in take, ki imajo tudi strateško dodano vrednost, takšno pa ima po njegovem tudi Palomina.

Hkrati je napovedal bistveno izboljšanje poslovnega okolja za podjetništvo v Sloveniji ter omenil, da je v državnem zboru prvi od protibirokratskih paketov, ki bodo pomembno skrajšali postopke in odpravili vso birokratsko navlako, prav tako pa tudi obsežen predlog davčnih sprememb, s katerimi želijo ljudem zagotoviti večje plače, ne da bi se povečali stroški podjetnikov.

Paloma tudi na nemški in švicarski trg

V Palomi bodo z dvigom proizvodnih zmogljivosti po besedah predsednika uprave Richarda Žigmunda zadostili povečanim potrebam na trgu jugovzhodne Evrope, Nemčije, Avstrije in Švice, podjetje iz Sladkega Vrha pa bo s tem postalo kompetenčni center znotraj slovaške skupine SHP za visokokakovostne izdelke higienskega papirja in vodilni proizvajalec v regiji.

Zamenjali stroj, ki so ga uporabljali več kot 40 let

Pri investiciji je šlo za zahteven logistični projekt, zlasti zaradi transporta sestavnih delov novega papirnega stroja iz Italije v Sladki Vrh. V začetku lanskega marca so morali zaradi izbruha epidemije montažo novega stroja začasno ustaviti, a so projekt z zaustavitvijo in demontažo starega papirnega stroja, ki je bil v uporabi od leta 1977, kmalu nadaljevali.