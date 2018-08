Jankovići zavlačujejo s stečajem in kurijo denar upnikov

To razkrivajo računovodska poročila, ki jih je njen direktor in solastnik Damijan Janković moral predložiti Okrožnemu sodišču v Ljubljani.

Iz njih je razvidno, da so bile obljube o novih poslih, naraščajočih prihodkih od prodaje in uspešni prodaji nepremičnin najmanj pretirane, če ne lažne. Podjetje po javno dostopnih podatkih praktično ne posluje več in ima že skoraj leto dni blokirane račune.

Zaradi tega se postavlja pod velik vprašaj poenostavljena prisilna poravnava, ki jo je Damijan Janković sprožil zato, da bi preprečil stečaj podjetja in z njim tudi skupine Electa.

Izkoriščanje lukenj v zakonodaji

Spomnimo, da je najstarejši sin ljubljanskega župana v vseh treh svojih podjetjih – Electi Inženiringu, Electi Naložbah in Electi Holdingu – izpeljal enak manever. Predlagal je poenostavljeno prisilno poravnavo, s katero bi se znebil od 90 do 95 odstotkov dolgov.

Že takrat smo opozarjali, da družina Janković ob pomoči prijateljev serijsko izkorišča luknje v insolvenčni zakonodaji, ki ji bodo omogočile, da se znebi za skupaj več kot 25 milijonov evrov dolgov do upnikov.

V Electi Inženiringu so tako brez težav in kljub nasprotovanju nekaterih velikih upnikov potrdili odpis 90 odstotkov dolgov. Hkrati so se zavezali, da bodo preostalih 1,8 milijona evrov poplačali najpozneje do konca leta 2020.

V šestih mesecih za dva tisoč evrov prihodkov

Damijan Janković je še sredi lanskega leta napovedoval nove posle na področju inženiringa, s čimer ne bi le pokril vseh stroškov, ampak bi ostalo tudi nekaj denarja za upnike.

V lanskem letu naj bi bilo vseh prihodkov za okoli 390 tisoč evrov, letos pa že za 400 tisoč evrov. Poleg tega naj bi še pred koncem lanskega leta prodali ključno premoženje - projekt gradnje stanovanjskega naselja Gabrče na Vrhniki.

Gradnja stanovanjskega naselja Gabrče na Vrhniki Foto: Electa S tem je Damijan Janković na papirju izpolnil zakonski pogoj, po katerem mora poenostavljena prisilna poravnava upnikom prinesti višje poplačilo kot stečaj.

Toda Electa, ki je nekdaj gradila trgovska središča Mercatorja (tudi v času, ko je bil Zoran Janković njegov prvi mož), je v prvih šestih mesecih letos "na trgu" ustvarila manj kot dva tisoč evrov čistih prihodkov od prodaje.

V nedoločeno prihodnost se oddaljuje tudi prodaja 45 stanovanj blizu Vrhnike.

V vmesnem času Electa posluje v rdečih številkah. Samo v drugem četrtletju letos je bilo stroškov dela in storitev za več kot 16 tisoč evrov, podjetje pa je ustvarilo 50 tisoč evrov izgube. To pomeni, da se vrednost premoženja, iz katerega bi se lahko poplačali upniki, celo zmanjšuje.

Damijan Janković: Vse gre po načrtih

Kljub temu Damijan Janković ostaja optimističen.

Damijan Janković Foto: STA "Do konca leta bo poslovanje v skladu z načrtom finančnega prestrukturiranja, tako da novi ukrepi ne bodo potrebni!" je povedal za Siol.net.

Electe torej ne namerava poslati v stečaj. Prav tako v njen kapital ne bodo vložena nobena sveža sredstva, s katerimi bi (lažje) poplačal upnike.

To pomeni, da bodo morali upniki na svoj denar čakati do konca leta 2020. Če ne bo Electa pred tem končala v stečaju.

Sodišče: Jankovići zavlačujejo odločanje o stečaju

O poenostavljenih "prisilkah", ki jih najstarejši sin ljubljanskega župana sistematično zlorablja za čiščenje dolgov iz bilanc svojih podjetij, je pred kratkim podvomilo tudi Višje sodišče v Ljubljani.

Stanovanjski kompleks Močerad, v katerem živi Damijan Janković. Foto: Matej Leskovšek Razveljavilo je začetek poenostavljene prisilne poravnave nad podjetjem Electa Naložbe. To je storilo na zahtevo največjega upnika – družbe Heta Asset Resolution, slabe banke nekdanjega Hypa, ki ji podjetja v lasti družine Janković dolgujejo več kot dva milijona evrov.

Okrožno sodišče v Ljubljani je danes tudi zavrglo predlog za začetek prej omenjenega postopka nad podjetjem Electa Naložbe.

"Ker instituta poenostavljene prisilne poravnave ni mogoče uporabiti, če dolžnik s tem le zavlačuje odločanje o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka in že iz predloga za začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave ni mogoče zaključiti, da predstavlja resen in učinkovit ukrep za odpravo insolventnosti, je sodišče predlog dolžnika za začetek poenostavljene prisilne poravnave kot nedovoljen zavrglo," so utemeljili na sodišču.

Podjetje Electa Naložbe je torej pred stečajem.

Družbi Heta Asset Resolution je sicer Damijana Jankovića uspelo spraviti v osebni stečaj, zdaj pa prodaja še 215 kvadratnih metrov veliko luksuzno stanovanje, v katerem je prebival zadnja leta.