Izvedite vse o Moderni in kako lahko trgujete s ceno njenih delnic

Oglasno sporočilo

Moderna je od berača prišla na položaj kralja. Ta družba se je šele pred letom dni zdela primerljiva s farmacevtskimi velikani, kot so Johnson in Johnson, Pfizer, Roche in AstraZeneca. V manj kot desetih mesecih je to biotehnološko podjetje razvilo lastno cepivo proti novemu koronavirusu, ki je med najvarnejšimi in najučinkovitejšimi na trgu, bistveno boljše od cepiv, ki sta ju razvili podjetji Johnson in Johnson ter AstraZeneca.

Modernino cepivo je 94,5-odstotno učinkovito in je bilo v ZDA odobreno za nujno uporabo v začetku novembra lani, kmalu zatem pa so ga sprejele tudi Evropska unija in druge države. Medtem so ob velikem povpraševanju in zaupanju v njegovo učinkovitost cepivo poslali na štiri konce sveta. Ta neverjeten uspeh se je odražal tudi v ceni delnice Moderne, ki je lani poskočila za več kot 444 odstotkov.

Fortrade je za vse tiste, ki jih zanima, kako se od doma naučiti trgovati s cenami delnic farmacevtskih družb, ali preprosto želijo razširiti svoje znanje, pripravil brezplačen vodnik Kako trgovati s cenami delnic farmacevtskih podjetij. Vodnik je prilagojen vsem ravnem znanja in ga lahko prenesete prek spodnje povezave.

Moderna je v začetku tega leta objavila svoje težko pričakovane poslovne rezultate. Dobiček je bil boljši od pričakovanega, vendar je bil zaslužek na delnico nekoliko nižji od napovedanega. Vendar je novica, da je podjetje letos podpisalo pogodbe o dobavi cepiv v vrednosti 18,4 milijarde ameriških dolarjev, spodbudila rast delnic. Proizvajalec cepiv načrtuje, da bo leta 2021 izdal kar milijardo odmerkov, leta 2022 pa 1,4 milijarde.

Pojav novih različic novega koronavirusa, ki bi lahko bile odporne proti obstoječim cepivom, je v zadnjem času zaskrbel svet. Moderna se je hitro odzvala in razvila modificirano cepivo proti najbolj odporni, tako imenovani južnoafriški različici novega koronavirusa, novo cepivo pa je že poslala v oceno na Nacionalni zdravstveni inštitut za klinične študije. Dejstvo, da je Moderna prvo podjetje, ki je razvilo novo cepivo proti novim različicam virusa, bi lahko prineslo znatno prednost pred konkurenco.

Moderna je pred kratkim začela pripravljati teste, ki jih bodo izvajali na otrocih, starih od 12 do 17 let. Študijo bi morali izvesti na 3.000 posameznikih. Posodobljeni podatki naj bi bili objavljeni do sredine leta 2021. Največji odstotek prebivalstva Zemlje (okoli 30 odstotkov) je mlajši od 16 let, kar pomeni, da bi se lahko v primeru pozitivnih rezultatov trg Moderninega cepiva znatno razširil.

Družba je tudi sporočila, da je Evropska komisija kupila še 150 milijonov odmerkov cepiva proti novemu koronavirusu, ki bo dostavljeno v tretjem in četrtem četrtletju leta 2021. Evropska unija je sicer deležna kritik zaradi počasnega cepljenja prebivalstva, ker ji ni uspelo dostaviti odmerkov, naročenih pri AstraZeneci.

Zdi se, da Moderno čaka svetla prihodnost, saj je že bistveno presegla številne starejše in bolj izkušene tekmece.

Viri: Bloomberg, Reuters, CNBC

Pogodbe za razliko (CFD-ji) so zapleteni instrumenti, ki zaradi vzvoda vključujejo visoko stopnjo tveganja, da hitro izgubite denar. Večina računov majhnih vlagateljev pri trgovanju s pogodbami za razliko izgubi denar. Razmisliti morate o tem, ali razumete pogodbe za razliko in ali si lahko privoščite tveganje, da izgubite ves denar. Ne pozabite: izgubite lahko vse, vendar ne več od stanja na svojem računu za trgovanje. Ti produkti morda niso primerni za vse stranke, zato zagotovite, da razumete tveganja, in poiščite neodvisen nasvet. To gradivo ne predstavlja ponudbe ali napeljevanja k nakupu kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejema odgovornosti za uporabo teh informacij in za morebitne posledice. Ne podajamo zagotovil ali jamstev glede točnosti ali popolnosti teh informacij; posledično vsaka oseba, ki sprejema odločitve na podlagi teh informacij, to počne na lastno tveganje. Informacije na tej strani niso naslovljene na prebivalce Združenih držav Amerike ali Belgije ter niso namenjene za distribucijo ali uporabo s strani katerekoli osebe v katerikoli državi ali pristojnosti, kjer bi bila takšna distribucija ali uporaba v nasprotju z lokalnimi zakoni ali predpisi.

Naročnik oglasne vsebine je Fortrade.