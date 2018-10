Izračunajte, koliko davka na nepremičnine boste plačali

Poudarjamo, da zakon o davku na nepremičnine še ni sprejet, gre le za izhodišča za razpravo. Davčne stopnje se bodo lahko še spreminjale, zato gre le za informativen izračun.

Koliko je vredna moja nepremičnina

Če ne veste, koliko je ocenjena vrednost vaše nepremičnine, lahko to pogledate na prostorskem portalu geodetske uprave.

1. najprej kliknite na spletno stran s podatki o vrednostih nepremičnin ->>

2. na levi strani kliknite na gumb "Vstop"

3. vpišite naslov nepremičnine (najprej kraj, potem ulico in hišno številko) ali kakšen drug podatek o nepremičnini in kliknite na gumb "Išči"

4. prepišite kodo (pozor, gre le za male črke in številke) in kliknite "Nadaljuj". Kliknite na ikono evra in prikazala se vam bo vrednost vaše hiše

- če gre za večstanovanjsko hišo, morate poiskati še svoje stanovanje. Kliknite na zeleno puščico ob hišni številki. Odpre se vam stran, kjer v razdelku "Stavbe" kliknite na zeleno puščico. Na dnu razdelka, ki se vam je odprl, je napis "Seznam delov stavbe". Kliknite na zeleno puščico, odpre se vam seznam, kjer poiščite številko svojega stanovanja in kliknite na ikono evra ob njem.

Vrednosti nepremičnin se spreminjajo glede na razmere na trgu. Ocena vrednosti vaše nepremičnine se tako popravi vsakič, ko se cena spremeni za deset odstotkov. Nazadnje se je to zgodilo januarja letos. Pričakovati je, da se bodo vrednosti nepremičnin do vpeljave davka še spreminjale.

Radi bi obdavčili čim večji krog nepremičnin

Ministrstvo za finance v strokovni podlagi za razpravo o nepremičninskem davku navaja, da bi stanovanjske nepremičnine obdavčili z 0,1 odstotka vrednosti nepremičnine, poslovne in industrijske nepremičnine z 0,6 odstotka, kmetijska zemljišča z 0,15 odstotka in gozdna zemljišča z 0,07 odstotka.

Ideja predloga je, da bi obdavčili čim večji krog nepremičnin, tudi garaže, vikende in nekatere cerkvene objekte, saj bi bila tako stopnja obdavčitve za vse nižja. Izvzete naj bi bile le nepremičnine mednarodnih institucij.

Nadomestil bi tri dajatve

Novi davek na nepremičnine naj bi nadomestil tri dosedanje dajatve, in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek od premoženja in pristojbino za uporabo gozdnih cest .

Če bodo poslanci sprejeli zakon, bi lastniki nepremičnin davek prvič plačali leta 2020.